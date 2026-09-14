    • 14 de septiembre de 2026 - 07:45

    Concurso del Poder Judicial: comienzan las evaluaciones de dactilografía en San Juan

    Los postulantes de la Primera Circunscripción Judicial deberán presentarse desde las 8 en la Sede Académica Judicial del Club Sirio Libanés.

    El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan comienza la prueba de dactilografía.

    El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan comienza la prueba de dactilografía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La evaluación se realizará en la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, sobre Entre Ríos 33 Sur, en Capital. Cada aspirante deberá respetar el día y horario asignados previamente, según el cronograma oficial difundido por el Poder Judicial.

    Qué deben llevar los postulantes

    Desde la Justicia sanjuanina solicitaron a quienes tengan turno para este lunes que lleguen 15 minutos antes del horario establecido, con el objetivo de evitar demoras al momento del ingreso.

    Además, será obligatorio presentar el DNI, documento que se utilizará para acreditar la identidad de cada participante antes de acceder a la evaluación. Por eso, quienes deban rendir deberán revisar previamente el cronograma para confirmar su turno.

    Quiénes rinden este lunes

    La jornada está destinada exclusivamente a los inscriptos de la Primera Circunscripción Judicial. En esta instancia no deberán presentarse los aspirantes correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.

    Tampoco están incluidos por ahora los postulantes con discapacidad, para quienes se establecerán fechas específicas que serán comunicadas posteriormente por el Poder Judicial.

    Una etapa clave para ingresar a la Justicia

    La prueba de dactilografía forma parte del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026, proceso mediante el cual se busca avanzar en la selección de personas para ocupar puestos técnicos y administrativos.

    El sistema de ingreso mediante concurso está contemplado en las disposiciones de la Constitución Provincial, que establece este mecanismo para el acceso a determinados cargos dentro del Poder Judicial.

    Con el inicio de las evaluaciones, el concurso entra así en una instancia decisiva para los miles de sanjuaninos que buscan ingresar a la Justicia. Para evitar inconvenientes, será fundamental verificar el turno asignado, llegar con anticipación y concurrir con el DNI.

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