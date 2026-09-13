Isis Toledo Vilches, la sanjuanina que en medio de una crisis encontró la motivación para crear un proyecto que potencia su pasión

Isis Toledo Vilches atravesó una situación que no es ajena a la realidad que le toca vivir a una mujer luego del embarazo. Conocida como “depresión post parto”, muchas madres luego de dar a luz entran en una especie de crisis que está comprendida por muchos factores. Sin embargo, en vez de quedarse quieta y esperar a que el malestar desapareciera, la joven encontró en un momento complejo una motivación para salir adelante, de la mano de los libros y la papelería. Sin imaginarlo, ese pasatiempo terminaría abriendo una nueva puerta.

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Hoy la pequeña de Isis tiene 9 meses y su proyecto no lleva más que ese tiempo. El emprendimiento al que decidió llamar Moon Colors combina libros y propuestas vinculadas a la librería, como los scrapbook. “Es un viaje de ida sin regreso” , comenta entre risas en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Poco a poco comenzó a introducirse cada vez más en el universo del scrap, descubriendo stickers, papeles, libretas y todo tipo de elementos vinculados a la papelería creativa. La curiosidad inicial se transformó rápidamente en entusiasmo, y el entusiasmo en un emprendimiento. Isis creó una cuenta de Instagram y empezó a ofrecer sus productos entre conocidas. De a poco, la propuesta fue creciendo y sumó nuevos artículos vinculados con una actividad que todavía resulta desconocida para buena parte del público.

Para quienes nunca escucharon hablar del scrapbook, Isis lo explica de una manera sencilla. Se trata de un refugio en el que los recuerdos no se conservan solamente mediante palabras o fotografías, sino también a través de objetos, texturas y pequeños detalles.

“Es básicamente como un diario íntimo, pero en donde guardás todos tus recuerdos. No tan solo en fotos, sino con texturas”, explicó.

Una salida a tomar un café, por ejemplo, puede convertirse en una página de scrapbook. Una fotografía puede convivir con el sobre de azúcar, una servilleta o cualquier otro elemento que permita recuperar las sensaciones de aquel momento.

La intención es que cada página sea diferente, representando el viaje de cada persona en esta vida. “Es para guardar un recuerdo de una manera mucho más bonita y creativa y, aparte, para despejar un poco la mente”, señaló.

La práctica también se convirtió para Isis en una forma de acompañar sus propios momentos. Actualmente tiene varias libretas en las que trabaja simultáneamente: una A6, una A5, una A7 y un cuaderno A4. Cada una tiene contenidos diferentes y funciona como un espacio para conservar recuerdos y experimentar con nuevas ideas.

Uno de los desafíos que encontró en el camino fue explicar qué es exactamente lo que hace. En las primeras ferias a las que asistió muchas personas se acercaban sin conocer el concepto y confundían la actividad con algo destinado exclusivamente a las infancias. “Todos me decían: ‘No, ni idea, ¿qué es lo que es?’ y quedaban como medio ‘Ah, es una cosa de niños lo que hacés’”, recordó.

Para la joven, mantener contacto con el público en ferias de distintos perfiles permite mostrar que el scrapbook puede ser mucho más que una actividad relacionada con la decoración. Se trata de una forma de expresión que combina escritura, fotografía, recuerdos y creatividad.

Crecer de a poco y consolidar su emprendimiento, el anhelo de Isis Toledo Vilches

Aunque el proyecto fue creciendo y actualmente cuenta con una variedad cada vez mayor de productos, Isis reconoce que todavía funciona como un complemento económico y no como su único sostén. Al respecto reflexiona: “Lo hago porque tengo el apoyo de mi pareja, pero si fuera por el emprendimiento en sí solo, como que no llegamos a fin de mes”, explicó con sinceridad.

Aun así, continúa incorporando nuevas propuestas y aprendiendo sobre un universo que descubrió en un momento de su vida en el que necesitaba encontrar algo que la ayudara a sentirse mejor. Aspi, lo que empezó como una salida personal después del nacimiento de su hija terminó transformándose en un proyecto que busca acercar a otras personas a una manera diferente de conservar sus historias.

Dónde encontrar los productos de Isis Toledo Vilches

Isis comparte sus productos y kits de scrapbook a través de Instagram, donde también busca explicar esta práctica a quienes todavía no la conocen. Su cuenta es @moon_colors26. También se la puede encontrar en algunas ferias compartiendo sus creaciones y propuestas.