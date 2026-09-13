Del barro al éxito empresarial: la conmovedora historia de vida de Héctor Laca, el nuevo orador de la JAE

Hay historias que parecen escritas para desafiar a los imposibles, y la de Héctor Laca es , sin dudas, una de ellas. De la escasez más profunda en el campo entrerriano a la cima del sector agroindustrial argentino, su vida es el reflejo vivo de que la cuna no determina el destino. Ese testimonio desgarrador y profundamente humano desembarcará en San Juan el próximo sábado 10 de octubre en el Velódromo Vicente Chancay, cuando Laca se suba al escenario como el segundo disertante confirmado para la Jornada Anual JAE 2026.

Para entender al hombre que hoy lidera FACYT, hay que viajar a su infancia en Nogoyá, Entre Ríos. Criado en el seno de una familia numerosa y golpeada por la indigencia, Héctor conoció desde muy chico el frío de la falta: "Nunca supe lo que era usar un pantalón o una zapatilla nueva", supo recordar alguna vez. A los 13 años, impulsado por las asperezas de una vida dura, dejó su casa paterna con lo puesto.

Pero en medio de la adversidad, Laca albergaba una convicción inamovible. A los 16 años, mirando a los ojos a Elena -quien con el tiempo se convertiría en su compañera de vida y pilar fundamental-, le lanzó una promesa con la certeza de quien ya vio el futuro: "Yo me voy a hacer millonario". Tiempo después, armó las valijas y desembarcó en Córdoba llevando como único equipaje 2.500 dólares prestados por un amigo. Para cualquiera, eso era apenas un puñado de billetes; para él, era la semilla de un imperio: "Lo más valioso era la idea, no los 2.500 que llevaba en el bolsillo".

Así nació FACYT, cuyas siglas encierran los cuatro pilares que salvaron su vida: Familia, Amistad, Compromiso y Trabajo. Aquel sueño que arrancó a pura guapeza es hoy una potencia nacional de desarrollo y biotecnología agropecuaria que celebra sus 30 años de historia, exporta a Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, y sustenta de manera directa el hogar de más de 100 familias.

Sin embargo, el alma de Héctor nunca dejó de ser la de aquel chico de campo. Desde muy pequeño, mientras montaba a caballo, aprendió a rasguear la guitarra. Esa pasión por la música lo llevó a componer más de 80 canciones, editar dos discos con su propio sello y subir a escenarios tan majestuosos como el Festival de Jesús María.

Esa dualidad entre la sensibilidad de la zamba y la visión del empresario es la que convirtió a Laca en un referente de superación nacional. Distinguido como Huésped de Honor en distintas provincias por promover la cultura del trabajo entre las nuevas generaciones, Héctor llegará a San Juan para regalarle a los jóvenes emprendedores locales su filosofía de vida más visceral: esa que dice que "el éxito es acumular errores y fracasos", y que para crecer hay que abrazar la incomodidad.

Organizado por la asociación civil JAE, el evento va completando su grilla de cinco oradores de manera progresiva a través de su cuenta de Instagram (@jae.impacta). La confirmación de Laca promete transformar el Velódromo Vicente Chancay no solo en un espacio de negocios, sino en un abrazo de esperanza para todo aquel sanjuanino que sueña en grande partiendo desde cero.

Su charla

El título definitivo de la charla de Laca todavía está en definición —hasta ahora se confirmó que será una charla motivacional y de liderazgo. Su eje suele ser el mismo que atraviesa toda su historia: la idea de que el punto de partida no define el destino, y que la perseverancia y la incomodidad son motor de crecimiento. "No puedo estar tranquilo, yo tengo que estar incómodo. El éxito es acumular errores y fracasos. Cada error te hace subir un escalón: si resolvés el problema, te volvés más sabio"