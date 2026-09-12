El sanjuanino que creó el simulador web para los inscriptos que rinden en el Poder Judicial

Con más de 12.000 inscriptos para el Concurso de Ingreso 2026 al Poder Judicial de San Juan y los nervios por el inicio de las pruebas dactilográficas este lunes, un joven desarrollador sanjuanino encontró la solución tecnológica donde muchos solo veían un cuadernillo en PDF.

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Se trata de Fabricio Castro, de 25 años, creador de Dáctilo, un simulador web gratuito y no oficial que replica exactamente las exigencias del concurso y que en pocos días se volvió furor entre los aspirantes.

"Armé el programa en una tarde para que mis amigos pudieran practicar para rendir el examen", contó Fabricio en diálogo con Diario de Cuyo. "Armé el programa en una tarde para que mis amigos pudieran practicar para rendir el examen", contó Fabricio en diálogo con Diario de Cuyo.

Lo que empezó como un favor entre pares, hoy asiste a miles de sanjuaninos en toda la provincia en plena cuenta regresiva.

A diferencia de otras herramientas, Dáctilo no es una aplicación descargable, sino una web directa y accesible. No requiere registro previo, carece de publicidad y fue diseñada para ir directo al grano.

Desde la plataforma se puede practicar de manera integral todo el contenido necesario para las evaluaciones:

Dactilografía: Entrenador orientado a alcanzar la meta oficial de 100 palabras en 4 minutos, con medición de velocidad y errores en tiempo real.

Corrección ortográfica: Pruebas dinámicas para ejercitar y afinar el ojo frente a faltas comunes.

Examen teórico: Preguntas de verdadero o falso basadas 100% en el cuadernillo oficial que difundió el Poder Judicial para todos los postulantes.

"Todo el contenido de la teoría lo saqué directamente del cuadernillo oficial que el Poder Judicial dispuso para todos. Quería que fuera lo más fiel posible a lo que van a rendir", explicó el desarrollador sobre la precisión de los materiales.

Talento local frente a un concurso masivo

El concurso judicial es uno de los más masivos de los últimos años en la provincia. Con instancias eliminatorias y miles de personas compitiendo por un lugar, contar con herramientas de práctica sin depender de costos de academias privadas representa un gran alivio para los postulantes.

La historia de Fabricio refleja el impacto positivo del desarrollo local aplicado a una necesidad concreta de la comunidad. El simulador web se encuentra disponible de forma completamente gratuita ingresando a su sitio oficial: dactilo.fabricastro.com.ar.