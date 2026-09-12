De un taller solidario de Cáritas a un certamen internacional: 11 bailarinas competirán en Aldanzar

El próximo 19 de septiembre será una jornada muy especial para las 11 bailarinas del Taller de Danzas Españolas María Inmaculada, de Cáritas Cristo Rey . Por primera vez participarán de Aldanzar Certámen Internacional, compartiendo escenario con distintas academias de danzas de San Juan.

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El certamen reúne a academias y bailarines de diferentes disciplinas y, en esta oportunidad, las representantes de Cáritas Cristo Rey competirán en la modalidad de danzas españolas.

El Taller María Inmaculada está integrado por niñas, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 20 años , distribuidas en dos categorías: infantil y juvenil. Y su formación está a cargo de las profesoras de danzas españolas María Agostina Quiroga Díaz y Aldana Inmaculada Quiroga Díaz, quienes brindan clases dos veces por semana en la sede de Cáritas Cristo Rey.

Una de las particularidades de la propuesta es su carácter solidario. Las clases son gratuitas y, como aporte, se invita a las alumnas a colaborar con un alimento no perecedero por clase. El objetivo es que aquellas niñas y jóvenes que desean acercarse a la danza española puedan aprender y desarrollarse en esta disciplina artística, generando un espacio accesible en el que también se promueve la formación humana.

Por eso, el aprendizaje no se limita a las técnicas propias de la danza. El taller busca transmitir valores a través del arte, fomentar la solidaridad y cultivar entre las alumnas el amor y la cercanía a María, la Virgen.

Once alumnas frente a un nuevo desafío

Las integrantes del taller vienen preparándose y ensayando desde hace tiempo para afrontar esta experiencia. Finalmente, once alumnas serán las encargadas de representar al espacio en Aldanzar. La participación tiene un significado particular: será la primera vez que las chicas compitan en un certamen internacional, encontrándose con bailarinas y academias que también llegarán para mostrar su trabajo en las distintas disciplinas.

“Estamos muy felices de poder brindarles a estas chicas la posibilidad de competir por primera vez y vivir una experiencia de estas características”, expresaron desde el espacio.

Detrás de esa oportunidad existe también un importante esfuerzo comunitario. La participación ha sido posible gracias al acompañamiento de los padres y las familias de las alumnas, al apoyo del Instituto Esencia, a través de su directora Patricia Giuliani, y al respaldo de Cáritas San Juan y la Parroquia Cristo Rey.

Para el Taller María Inmaculada, llegar al Teatro Sarmiento representa mucho más que presentarse ante un jurado o competir con otras academias. Significa que once chicas que encontraron en un espacio solidario la posibilidad de acercarse a la danza española podrán ahora llevar todo lo aprendido a un escenario y vivir juntas su primera experiencia en una competencia internacional.

Una oportunidad nacida del esfuerzo de las alumnas, sus profesoras, las familias y las instituciones que acompañan un proyecto en el que el arte, la solidaridad y los valores caminan al mismo ritmo.