    • 12 de septiembre de 2026 - 17:26

    Postal blanca y peligro vial: una camioneta volcó en la zona de El Colorado por las intensas nevadas

    Una camioneta volcó en la ruta que conecta Ullum con la Ciudad, cerca de la mina Hualilán, en medio de un imponente paisaje blanco por las intensas nevadas. Las autoridades piden extremar la precaución ante la calzada resbaladiza y el peligro vial en la zona.

    6a075c73-66a7-4caa-8579-64dbfe80fc8f
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las intensas nevadas registradas en las zonas cordilleranas y precordilleranas transformaron el paisaje en una imponente postal completamente blanca, pero las condiciones del tiempo también tradujeron el fenómeno en riesgo extremo para la circulación. En medio de este escenario, una camioneta protagonizó un violento vuelco en la zona de Ullum bajando hacia la Ciudad, cerca de la mina Hualilán, producto de la acumulación de nieve y la calzada resbaladiza.

    Leé además

    policias sanjuaninos salvaron 29 vidas de enero a septiembre gracias a maniobras de rcp

    Policías sanjuaninos salvaron 29 vidas de enero a septiembre gracias a maniobras de RCP

    Por Redacción Diario de Cuyo
    jachal: robaron en unos 40 nichos del cementerio y se llevaron hasta las manijas de los ataudes

    Jáchal: robaron en unos 40 nichos del cementerio y se llevaron hasta las manijas de los ataúdes

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El siniestro vial encendió las alarmas en la región, donde los caminos se muestran cubiertos de blanco, reduciendo de manera crítica la visibilidad y generando una baja total de adherencia para los vehículos que transitaban por el tramo.

    Un paisaje blanco que oculta riesgos severos

    Las impactantes imágenes del rodado siniestrado a la vera del camino, rodeado de un espeso manto níveo en las inmediaciones de la mina Hualilán, reflejan la complejidad del temporal que afecta a la traza que conecta Ullum con el Gran San Juan. La acumulación de nieve y hielo sobre el asfalto dificulta el normal desplazamiento, transformando el trayecto en un sector de alto riesgo.

    Ante este panorama, las autoridades y los organismos de seguridad reiteraron el pedido de extremar al máximo las precauciones al conducir, evitar desplazamientos innecesarios y verificar de manera obligatoria el uso de elementos de seguridad invernal para prevenir nuevos accidentes en medio de las contingencias climáticas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    san juan: digitalizan informes del registro inmobiliario para agilizar escrituras en departamentos alejados

    San Juan: digitalizan informes del Registro Inmobiliario para agilizar escrituras en departamentos alejados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    psicopedagogia, una profesion en expansion en san juan: mas matriculados y nuevos roles frente a las demandas sociales

    Psicopedagogía, una profesión en expansión en San Juan: más matriculados y nuevos roles frente a las demandas sociales

    Por Celeste Roco Navea
    Según la denuncia de los vecinos, existe robo de placas y rotura de nichos en el cementerio de Iglesia. 

    Vecinos de Rodeo denuncian robos y destrozos en el Cementerio Municipal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Parque Ischigualasto amaneció nevado. 

    Nevó en Ischigualasto y el parque cerró sus puertas este sábado por el estado del circuito

    Por Redacción Diario de Cuyo