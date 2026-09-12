Postal blanca y peligro vial: una camioneta volcó en la zona de El Colorado por las intensas nevadas

Una camioneta volcó en la ruta que conecta Ullum con la Ciudad, cerca de la mina Hualilán, en medio de un imponente paisaje blanco por las intensas nevadas. Las autoridades piden extremar la precaución ante la calzada resbaladiza y el peligro vial en la zona.

Las intensas nevadas registradas en las zonas cordilleranas y precordilleranas transformaron el paisaje en una imponente postal completamente blanca, pero las condiciones del tiempo también tradujeron el fenómeno en riesgo extremo para la circulación. En medio de este escenario, una camioneta protagonizó un violento vuelco en la zona de Ullum bajando hacia la Ciudad, cerca de la mina Hualilán, producto de la acumulación de nieve y la calzada resbaladiza.

El siniestro vial encendió las alarmas en la región, donde los caminos se muestran cubiertos de blanco, reduciendo de manera crítica la visibilidad y generando una baja total de adherencia para los vehículos que transitaban por el tramo.

Un paisaje blanco que oculta riesgos severos Las impactantes imágenes del rodado siniestrado a la vera del camino, rodeado de un espeso manto níveo en las inmediaciones de la mina Hualilán, reflejan la complejidad del temporal que afecta a la traza que conecta Ullum con el Gran San Juan. La acumulación de nieve y hielo sobre el asfalto dificulta el normal desplazamiento, transformando el trayecto en un sector de alto riesgo.