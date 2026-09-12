    • 12 de septiembre de 2026 - 13:16

    Vecinos de Rodeo denuncian robos y destrozos en el Cementerio Municipal

    Familias que fueron a visitar a sus seres queridos encontraron nichos violentados, puertas arrancadas, floreros y otros objetos sustraídos. Reclaman una investigación.

    Según la denuncia de los vecinos, existe robo de placas y rotura de nichos en el cementerio de Iglesia.&nbsp;

    Según la denuncia de los vecinos, existe robo de placas y rotura de nichos en el cementerio de Iglesia. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una profunda indignación generó entre vecinos de Rodeo, en el departamento Iglesia, el estado en el que encontraron este sábado el Cementerio Municipal. Varias familias que llegaron al lugar para visitar las sepulturas de sus seres queridos se toparon con nichos dañados y puertas arrancadas, además de distintos elementos que habían sido robados.

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    Según la denuncia realizada por vecinos, los daños no se limitaron a un sector puntual del cementerio. Puertas completas de los nichos fueron sustraídas, mientras que también desaparecieron floreros y otros objetos que las familias habían colocado en las sepulturas como parte del cuidado y recuerdo de sus seres queridos.

    La situación provocó dolor e impotencia entre quienes llegaron al cementerio y encontraron violentado un espacio que consideran especialmente significativo. Para las familias, no se trata solamente del valor económico de los elementos robados, sino del significado que tienen dentro de cada sepultura.

    “Detrás de cada nicho hay una historia, recuerdos y muchísimo amor”, expresaron los vecinos al pedir que lo ocurrido sea visibilizado. En ese sentido, remarcaron que las puertas, los floreros y los objetos sustraídos forman parte del espacio que cada familia prepara y conserva para quienes ya no están.

    El reclamo apunta ahora a que se investigue el robo y los daños ocasionados en el cementerio, además de que se adopten medidas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Los vecinos también plantearon la necesidad de que las familias puedan visitar a sus seres queridos con tranquilidad y sin encontrarse con escenas de este tipo.

    Más allá de los objetos que fueron sustraídos, la denuncia refleja la angustia de varias familias de Rodeo, que aseguran haber sentido que un lugar destinado al descanso de sus seres queridos fue vulnerado. “Hoy no solo se llevaron objetos: también dejaron dolor, impotencia y una profunda tristeza”, dijeron.

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