Psicopedagogía, una profesión en expansión en San Juan: más matriculados y nuevos roles frente a las demandas sociales

La psicopedagogía atraviesa un momento de expansión en San Juan. En los últimos años aumentó de manera significativa la cantidad de profesionales que ejercen la disciplina y, al mismo tiempo, se multiplicaron los ámbitos en los que pueden desarrollar su tarea, ampliando la prestación de servicio a ámbitos por fuera de la educación.

Las nuevas tramas de la psicopedagogía se debatirán en San Juan con dos jornadas imperdibles

Cecilia Espinoza, vicepresidenta del Colegio de Psicopedagogos de San Juan , señaló que la matrícula prácticamente se duplicó en los últimos dos años. Actualmente son casi 760 los profesionales matriculados, mientras que hace cinco años era prácticamente la mitad registrada en la provincia. “Desde el 2025 nuestra matrícula aumentó exponencialmente. Hace unos años atrás teníamos 400. En dos años duplicamos la cantidad” , explicó.

Para Espinoza, el crecimiento está relacionado tanto con una mayor oferta académica como con el aumento de las demandas sociales vinculadas al aprendizaje. En San Juan, a la tradicional formación de la Universidad Católica de Cuyo se sumaron nuevas alternativas, entre ellas la Universidad de Congreso y propuestas de formación virtual.

Pero el crecimiento de la matrícula también refleja una transformación en la propia profesión. La psicopedagogía ya no se circunscribe exclusivamente al acompañamiento de niños en edad escolar.

La imagen tradicional del psicopedagogo suele estar asociada al ámbito educativo y a las dificultades de aprendizaje durante la infancia. Sin embargo, el concepto de aprendizaje atraviesa todas las etapas de la vida y abrió nuevas posibilidades de intervención profesional.

“Trabajamos en la prevención, detección e intervención frente a dificultades del aprendizaje, acompañando trayectorias educativas”, explicó Espinoza.

El ámbito educativo continúa siendo el principal espacio de inserción, pero progresivamente se sumaron otros campos: salud, justicia, trabajo y espacios sociocomunitarios. La expansión responde, según la profesional, a la aparición de nuevas necesidades y a la búsqueda de herramientas específicas para acompañar distintas situaciones. Al respecto remarcó: “El proceso de aprendizaje sigue a lo largo de toda la vida, no solo lo escolar”.

En ese sentido, la psicopedagogía comenzó a ocupar un lugar en escenarios donde hasta hace algunos años tenía menor presencia. Uno de ellos es el laboral, especialmente a partir de las políticas de inclusión de personas con discapacidad. Desde el Colegio de Psicopedagogos analizan la posibilidad de incorporar su mirada a programas destinados a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad.

El aprendizaje de una tarea dentro de una empresa puede requerir estrategias particulares. El funcionamiento de una máquina, la incorporación de determinadas herramientas o las características de un puesto pueden necesitar adaptaciones y metodologías específicas de acuerdo con cada persona. “Podemos aportar desde el Colegio y proponer un programa para incorporar el rol”, señaló.

La intención es que el acompañamiento psicopedagógico contribuya a generar las condiciones necesarias para que una persona pueda desarrollar una actividad laboral de acuerdo con sus posibilidades y con los requerimientos del puesto.

Nuevas demandas, nuevos roles de los psicopedagogos

El crecimiento de la matrícula y la expansión de los ámbitos laborales muestran una disciplina que busca responder a una sociedad con necesidades cada vez más diversas.

La psicopedagogía mantiene su lugar dentro de las escuelas, pero amplía su mirada hacia otros espacios donde también existen procesos de aprendizaje, adaptación e inclusión. En ese camino, el desafío para los profesionales será consolidar esos nuevos roles y demostrar el aporte específico que pueden realizar.

Para Espinoza, esa expansión no es casual. “Se amplía el ámbito profesional por la demanda de la sociedad”, concluyó.