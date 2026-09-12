Nevó en Ischigualasto y el parque cerró sus puertas este sábado por el estado del circuito

El Parque Provincial Ischigualasto amaneció con temperaturas de hasta 7 grados bajo cero y una importante acumulación de nieve. El barro en el circuito obligó a suspender el ingreso de visitantes durante toda la jornada.

El frío intenso y la nieve cambiaron por completo el paisaje de Ischigualasto, que este sábado amaneció con temperaturas de hasta 7 grados bajo cero y una importante presencia de nieve. Sin embargo, el fenómeno no solo dejó postales invernales en uno de los principales atractivos turísticos de San Juan, sino que también obligó a suspender el ingreso de visitantes durante toda la jornada.

La decisión fue tomada debido a las condiciones en las que se encuentra el circuito interno del parque. La nieve y las bajas temperaturas generaron mucho barro en el recorrido, lo que dificulta la circulación y podría provocar inconvenientes para quienes intenten realizar la visita.

“Hoy arrancamos con unos siete grados bajo cero. Con bastante nieve”, informaron desde el Parque Provincial Ischigualasto al describir las condiciones registradas durante las primeras horas de este sábado.

Pero el principal inconveniente no está solamente en la temperatura. Según explicaron desde el lugar, el circuito se encuentra con mucho barro, por lo que resolvieron mantener cerrado el ingreso de visitantes durante todo el día para evitar situaciones de riesgo y complicaciones durante los recorridos.

De esta manera, quienes tenían previsto visitar Ischigualasto este sábado deberán reprogramar su excursión, ya que no habrá ingresos mientras persistan estas condiciones. La medida busca priorizar la seguridad de los visitantes y del personal que trabaja en el parque.