    • 12 de septiembre de 2026 - 11:10

    Nevó en Ischigualasto y el parque cerró sus puertas este sábado por el estado del circuito

    El Parque Provincial Ischigualasto amaneció con temperaturas de hasta 7 grados bajo cero y una importante acumulación de nieve. El barro en el circuito obligó a suspender el ingreso de visitantes durante toda la jornada.

    El Parque Ischigualasto amaneció nevado.&nbsp;

    El Parque Ischigualasto amaneció nevado. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El frío intenso y la nieve cambiaron por completo el paisaje de Ischigualasto, que este sábado amaneció con temperaturas de hasta 7 grados bajo cero y una importante presencia de nieve. Sin embargo, el fenómeno no solo dejó postales invernales en uno de los principales atractivos turísticos de San Juan, sino que también obligó a suspender el ingreso de visitantes durante toda la jornada.

    Leé además

    Darío Barassi se convirtió en explorador para presentar la Fiesta Nacional del Sol 2026.

    Darío Barassi viajó al Triásico y presentó a puro cine la Fiesta Nacional del Sol 2026
    Ni bien se conoció el accidente, un gran operativo se puso en marcha.

    Tragedia aérea en Ischigualasto: el informe reveló cómo fue el accidente del helicóptero en el que murieron siete personas

    La decisión fue tomada debido a las condiciones en las que se encuentra el circuito interno del parque. La nieve y las bajas temperaturas generaron mucho barro en el recorrido, lo que dificulta la circulación y podría provocar inconvenientes para quienes intenten realizar la visita.

    Hoy arrancamos con unos siete grados bajo cero. Con bastante nieve”, informaron desde el Parque Provincial Ischigualasto al describir las condiciones registradas durante las primeras horas de este sábado.

    Pero el principal inconveniente no está solamente en la temperatura. Según explicaron desde el lugar, el circuito se encuentra con mucho barro, por lo que resolvieron mantener cerrado el ingreso de visitantes durante todo el día para evitar situaciones de riesgo y complicaciones durante los recorridos.

    De esta manera, quienes tenían previsto visitar Ischigualasto este sábado deberán reprogramar su excursión, ya que no habrá ingresos mientras persistan estas condiciones. La medida busca priorizar la seguridad de los visitantes y del personal que trabaja en el parque.

    Mientras tanto, la nieve volvió a transformar el paisaje del Valle de la Luna, con una postal poco habitual que muestra a las famosas formaciones rojizas cubiertas por un manto blanco en medio de una jornada marcada por el frío extremo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Nieve en Pedernal.

    Pedernal amaneció bajo la nieve: el frío transformó el paisaje de Sarmiento en una postal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Se vienen obras de mejoras en el Barrio Judiciales, en La Bebida, Rivadavia.

    Rivadavia responde: tras una reunión con los vecinos, el municipio hará obras de mejoras en La Bebida

    Por Fabiana Juarez
    Este mes, la UNSJ dictará un taller de lectura para adolescentes.

    Cultura de la UNSJ en Santa Lucía: llega el taller de lectura y escritura para adolescentes

    Por Fabiana Juarez
    En el Día de la Industria Sanjuanina, Diario de Cuyo publicará un suplemento especial, el próximo domingo.

    Día de la Industria Sanjuanina: Diario de Cuyo celebra con un suplemento especial

    Por Estela Ruiz M.