    • 12 de septiembre de 2026 - 17:45

    Jáchal: robaron en unos 40 nichos del cementerio y se llevaron hasta las manijas de los ataúdes

    Vecinos de Jáchal denunciaron un feroz saqueo en el cementerio de Pampa del Chañar, donde unos 40 nichos fueron violentados. Los delincuentes robaron placas, puertas, floreros y hasta las manijas de los ataúdes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un gravísimo hecho de vandalismo y profanación sacude al departamento de Jáchal. Alrededor de 40 nichos ubicados en el cementerio de la zona de Pampa del Chañar, en las inmediaciones de Tres Esquinas y San Isidro, fueron violentados durante el fin de semana, en un raid delictivo que dejó a numerosas familias consternadas.

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    Tras enterarse de lo ocurrido, vecinos de la comunidad se comunicaron con Diario de Cuyo para dar a conocer la situación y exigir respuestas urgentes ante la magnitud del daño. Según los testimonios recolectados, los delincuentes no solo destrozaron las estructuras para ingresar, sino que causaron pérdidas materiales incalculables y un profundo dolor en los allegados de los difuntos.

    Un saqueo sin precedentes y antecedentes de inseguridad

    El botín de los delincuentes incluyó placas recordatorias, puertas de nichos, floreros de bronce y, con extrema morbosidad, hasta las manijas de los cajones y ataúdes. Los vecinos aseguraron que es la primera vez que un hecho de esta magnitud ocurre en el cementerio local, marcando un límite que jamás se había cruzado en la comunidad jachallera.

    Sin embargo, el clima de inseguridad y desprotección parece extenderse por toda la zona. Los residentes recordaron que, apenas una semana atrás, ladrones se robaron una enorme cantidad de metros de cableado eléctrico, dejando a toda la zona sin servicio de luz. A esto se le suma el malestar generalizado por las graves deficiencias que, según denuncian, presenta el servicio de emergencia en el lugar.

    Las familias afectadas exigen una pronta investigación policial, mayor presencia de seguridad en los espacios públicos y respuestas de las autoridades municipales para esclarecer el aberrante hecho y dar con los responsables del saqueo en el cementerio.

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