    • 14 de septiembre de 2026 - 12:13

    Vuelve Trenzando Voluntades con una gran jornada de donación de cabello: conocé cuándo y dónde será

    Trenzando Voluntades vuelve con su tercera edición para renovar la donación de cabello y seguir incorporando nuevas pelucas al Banco de Fundarme.

    El 4 de octubre se realizará la tercera edición de Trenzando Voluntades.

    El 4 de octubre se realizará la tercera edición de Trenzando Voluntades.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Una trenza puede parecer un pequeño gesto, pero cuando muchas voluntades se unen puede transformarse en esperanza. Bajo esta premisa, San Juan vuelve a ser escenario de una jornada solidaria destinada a contribuir con el banco de pelucas oncológicas de Fundame: se trata de la tercera edición de Trenzando Voluntades, una propuesta que nació en el 2012.

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    Trenzando Voluntades vuelve con su tercera edición para renovar aquella convocatoria y seguir incorporando nuevas pelucas oncológicas al Banco de Fundarme. El próximo 4 de octubre, de 16 a 20, se realizará la gran jornada solidaria de donación de cabello en el Museo de la Memoria, en el Parque de Mayo.

    Esta tercera edición de Trenzando Voluntades es impulsada por quienes se han unido para volver a poner en marcha esta gran convocatoria solidaria: Miguel Ángel Alessi, Somos 100, Fundame, Fundación Modo de Vida y Nutrición en Vivo, de la licenciada Olga Álvarez de Manzano.

    La primera campa&ntilde;a solidaria Trenzando Voluntades se realiz&oacute; en el 2012.

    La primera campaña solidaria Trenzando Voluntades se realizó en el 2012.

    Shows y 10 puestos de peluquerías en Trenzando Voluntades

    Durante la tarde habrá colecta de cabello, cortes solidarios, clases de ritmos urbanos, diferentes artistas convocados y confirmados y grandes shows en vivo, en un encuentro pensado para reunir a los sanjuaninos alrededor de una misma causa. Uno de los principales espacios estará destinado a los 10 puestos de peluquería, donde peluqueros que participan solidariamente de la iniciativa realizarán cortes de cabello en vivo para las personas que quieran donar.

    La propuesta busca que el 4 de octubre sea mucho más que una colecta: un encuentro de la comunidad, con música, movimiento, solidaridad y la posibilidad de transformar un gesto personal en una ayuda concreta para otra persona. Porque detrás de cada trenza hay una historia. Y detrás de cada peluca puede haber una persona que vuelve a sentirse segura, recupera una sonrisa o encuentra fuerzas para atravesar un momento difícil.

    La campaña empieza antes del gran encuentro

    La participación no estará limitada a la jornada del 4 de octubre. Quienes quieran sumarse pueden acercar su donación a la Casita de Fundame, ubicada en Calle Sarmiento (Prolongación Rivadavia) 1437 Este, Santa Lucía. Para donar, es necesario que cada trenza o colita de caballo tenga 30 centímetros de largo o más. Además, el cabello puede estar teñido, por lo que esto no constituye un impedimento para realizar la donación.

    La campaña también invita a sumarse a escuelas y clubes, que pueden participar de la iniciativa y reunir donaciones para acercarlas a la gran jornada del 4 de octubre. Todo lo recolectado será llevado y contabilizado durante el encuentro en el Museo de la Memoria, en el Parque de Mayo.

    Por eso, desde la organización invitan a toda la sociedad sanjuanina a sumarse a Trenzando Voluntades 3, ya sea donando cabello, participando a través de una escuela o club, acompañando la jornada o ayudando a difundir la campaña para que llegue a más personas.

    Trenzando Voluntades vuelve con su tercera edición para renovar la donación de cabello y seguir incorporando nuevas pelucas al Banco de Fundarme.

    El nacimiento del gran gesto solidario por Fundame

    En 2012 nació Trenzando Voluntades, una iniciativa solidaria que convocó a la comunidad sanjuanina a donar su cabello para la confección de pelucas destinadas a personas que atravesaban tratamientos oncológicos. En 2014 se realizó la segunda edición, ampliando aquella experiencia y fortaleciendo una red de solidaridad.

    Pero la historia no terminó ahí. Durante todos estos años, el Banco de Pelucas de Fundame continuó funcionando y acompañando a niños, niñas, adolescentes y adultos que atraviesan tratamientos oncológicos y necesitan una peluca. Desde 2012, el trabajo sostenido del Banco de Pelucas permitió confeccionar 750 pelucas y acompañar a más de 1.800 mujeres y jóvenes. Actualmente, 430 pelucas se encuentran en uso y el Banco cuenta con 45 pelucas disponibles para quienes las necesitan.

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