Vuelve Trenzando Voluntades con una gran jornada de donación de cabello: conocé cuándo y dónde será

Una trenza puede parecer un pequeño gesto, pero cuando muchas voluntades se unen puede transformarse en esperanza. Bajo esta premisa, San Juan vuelve a ser escenario de una jornada solidaria destinada a contribuir con el banco de pelucas oncológicas de Fundame: se trata de la tercera edición de Trenzando Voluntades , una propuesta que nació en el 2012.

Trenzando Voluntades vuelve con su tercera edición para renovar aquella convocatoria y seguir incorporando nuevas pelucas oncológicas al Banco de Fundarme. El próximo 4 de octubre, de 16 a 20 , se realizará la gran jornada solidaria de donación de cabello en el Museo de la Memoria, en el Parque de Mayo .

Esta tercera edición de Trenzando Voluntades es impulsada por quienes se han unido para volver a poner en marcha esta gran convocatoria solidaria: Miguel Ángel Alessi, Somos 100, Fundame, Fundación Modo de Vida y Nutrición en Vivo, de la licenciada Olga Álvarez de Manzano.

Durante la tarde habrá colecta de cabello , cortes solidarios, clases de ritmos urbanos, diferentes artistas convocados y confirmados y grandes shows en vivo , en un encuentro pensado para reunir a los sanjuaninos alrededor de una misma causa. Uno de los principales espacios estará destinado a los 10 puestos de peluquería, donde peluqueros que participan solidariamente de la iniciativa realizarán cortes de cabello en vivo para las personas que quieran donar.

La propuesta busca que el 4 de octubre sea mucho más que una colecta: un encuentro de la comunidad, con música, movimiento, solidaridad y la posibilidad de transformar un gesto personal en una ayuda concreta para otra persona. Porque detrás de cada trenza hay una historia. Y detrás de cada peluca puede haber una persona que vuelve a sentirse segura, recupera una sonrisa o encuentra fuerzas para atravesar un momento difícil.

La campaña empieza antes del gran encuentro

La participación no estará limitada a la jornada del 4 de octubre. Quienes quieran sumarse pueden acercar su donación a la Casita de Fundame, ubicada en Calle Sarmiento (Prolongación Rivadavia) 1437 Este, Santa Lucía. Para donar, es necesario que cada trenza o colita de caballo tenga 30 centímetros de largo o más. Además, el cabello puede estar teñido, por lo que esto no constituye un impedimento para realizar la donación.

La campaña también invita a sumarse a escuelas y clubes, que pueden participar de la iniciativa y reunir donaciones para acercarlas a la gran jornada del 4 de octubre. Todo lo recolectado será llevado y contabilizado durante el encuentro en el Museo de la Memoria, en el Parque de Mayo.

Por eso, desde la organización invitan a toda la sociedad sanjuanina a sumarse a Trenzando Voluntades 3, ya sea donando cabello, participando a través de una escuela o club, acompañando la jornada o ayudando a difundir la campaña para que llegue a más personas.

Trenzando Voluntades vuelve con su tercera edición para renovar la donación de cabello y seguir incorporando nuevas pelucas al Banco de Fundarme.

El nacimiento del gran gesto solidario por Fundame

En 2012 nació Trenzando Voluntades, una iniciativa solidaria que convocó a la comunidad sanjuanina a donar su cabello para la confección de pelucas destinadas a personas que atravesaban tratamientos oncológicos. En 2014 se realizó la segunda edición, ampliando aquella experiencia y fortaleciendo una red de solidaridad.

Pero la historia no terminó ahí. Durante todos estos años, el Banco de Pelucas de Fundame continuó funcionando y acompañando a niños, niñas, adolescentes y adultos que atraviesan tratamientos oncológicos y necesitan una peluca. Desde 2012, el trabajo sostenido del Banco de Pelucas permitió confeccionar 750 pelucas y acompañar a más de 1.800 mujeres y jóvenes. Actualmente, 430 pelucas se encuentran en uso y el Banco cuenta con 45 pelucas disponibles para quienes las necesitan.