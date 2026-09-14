Casa Cuna realizará una nueva Feria Americana solidaria este sábado

La actividad será de 10 a 19 en la sede del Partido Bloquista. Habrá ropa en excelente estado y a precios accesibles, y todo lo recaudado será destinado a la institución.

La Asociación Civil Casa Cuna San Juan volverá a convocar a la solidaridad de los sanjuaninos con una nueva edición de su Feria Americana. La propuesta se realizará el próximo sábado 19 de septiembre, de 10 a 19, y combinará la posibilidad de conseguir prendas a precios accesibles con la ayuda a una institución histórica de la provincia.

En esta oportunidad, la feria tendrá lugar en la sede del Partido Bloquista, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Arrayanes. Según informaron desde la organización, se pondrá a la venta ropa en excelente estado y con valores pensados para que pueda acceder toda la comunidad.

Casa Cuna realizará su nueva Feria Americana el sábado 19 de septiembre, de 10 a 19, en la sede del Partido Bloquista. La iniciativa tiene un objetivo solidario concreto: todo lo recaudado será destinado a colaborar con el trabajo cotidiano de Casa Cuna, que acompaña y asiste a niños y niñas que, por decisión de la autoridad competente, fueron separados de sus hogares luego de atravesar situaciones de vulneración de derechos.

Las ferias americanas ya forman parte de las actividades con las que la asociación busca reunir fondos para sostener sus distintas necesidades. En ediciones anteriores también ofrecieron ropa, calzado y prendas para toda la familia en muy buenas condiciones, apostando a que cada compra se transforme al mismo tiempo en una colaboración.

Casa Cuna cumplió este año 66 años de trabajo ininterrumpido en San Juan y mantiene sus puertas abiertas las 24 horas, los 365 días, para brindar cuidado y contención a niños y niñas pequeños en situación de vulnerabilidad. Las actividades solidarias y el acompañamiento de la comunidad constituyen una parte importante del sostén de esa tarea.