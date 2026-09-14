El Zonda se prepara para una carrera cargada de historia en el TC 2000: entradas y precios

De cara al fin de semana del 26 y 27, se informaron los precios de las entradas para el autódromo.

Regreso. El Zonda se alista para tener otra vez al TC 2000 en un regreso especial para Henry Martin.

El 26 y 27 de septiembre, el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello recibirá la 8º fecha del 47º Campeonato de TC2000 con la carrera homenaje de Henry Martin ante su público local. Un evento emotivo para todos los sanjuaninos que también tendrá a Fabián Flaqué corriendo en su casa y va por la revancha en el 32º Campeonato de Top Race, luego de la destacada actuación en abril de 2026. Mientras que la Fiat Competizione se suma a la fiesta en un fin de semana cargado de historia.

Henry Martin es una de las figuras más emblemáticas y recordadas de la historia del TC2000 en Argentina. Su etapa en la categoría estuvo marcada por su estilo de manejo agresivo, su vinculación con la marca Ford y la conquista del título de 1997. Este año vuelve para manejar por primera vez el nuevo vehículo de 500 hp de potencia: el Toyota Corolla Cross del Corsi Sport con el que correrá en “su autódromo”, el que lo vio ganar en dos oportunidades la temporada que se consagró Campeón Argentino.

Para el TC2000 será la visita Nº35 al trazado sanjuanino, donde Juan María Traverso es el máximo ganador con 6 triunfos. La última vez que la categoría corrió en “El Zonda” fue el 12 de abril de 2026 con un evento que fue un verdadero éxito, convocando a más de 40.000 fanáticos en el autódromo, movilizando turismo regional y generando un importante impacto en la hotelería, la gastronomía y el comercio local.

La carrera la ganó el Séxtuple Campeón Argentino de TC2000 Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Precisamente, el piloto de Del Viso es quien lidera el torneo y en la última parte del año buscará defender la corona conseguida en 2025.

Por su lado, el Top Race regresa al Zonda después de la última carrera que fue el 12 de abril de 2026 con el triunfo del líder del 32º Campeonato YPF ENERGÍA ARGENTINA, Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport. El podio lo completaron el piloto local Fabián Flaqué con el Fiat Cronos #20 y Nereo Queijero con el Fiat Cronos #105, ambos compañeros de equipo en el Octanos Competición.