Candelaria Herrera quedó en el equipo ideal del Sudamericano de vóley en Brasil

La sanjuanina fue parte de las Panteras, que perdieron la final ante las anfitronas, pero lograron la clasificación a los Panamericanos Lima 2027 y la Copa Mundial 2027.

Acción. Candelaria Herrera fue uno de los puntos altos de Argentina en el Sudamericano de Brasil.

La sanjuanina Candelaria Herrera (27 años) fue incluida en el equipo ideal del Sudamericano 2026 de selecciones mayores de vóley femenino, que finalizó este domingo 13 septiembre en Brasil. La Selección Argentina cayó ante las anfitrionas en la gran final; pero lograron las clasificaciones a los Juegos Panamericanos - Lima 2027 y Copa Mundial - Canadá & Estados Unidos 2027.

El torneo preolímpico se disputó durante toda la semana pasada en la ciudad Río de Janeiro, en el espectacular estadio cubierto Maracanazinho. El partido definitorio fue 0-3 para la Verdeamarela, con parciales 24-26, 19-25 y 16-25. Herrera -camiseta 17- sumó un punto de bloqueo como central y la máxima anotadora argentina fue la capitana Bianca Cugno con 16 unidades. Las mencionadas, más Agostina Pelozo, fueron distinguidas como parte del equipo ideal.

SUDAMERICANO El campeonato para las Panteras, dirigidas por Facundo Morando, comenzó con un 3-1 ante Perú el martes 8; al día siguiente vencieron a Colombia por 3-2; el jueves 10 derrotaron 3-0 a Chile; y el sábado 12 le ganaron 3-0 a Venezuela. Si bien el gran objetivo era ganar el torneo, para clasificar a los Juegos Olímpicos – Los Ángeles 2028, la Selección retornará al país con la satisfacción de haber logrado la clasificación al próximo Mundial y Panamericanos.