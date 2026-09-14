Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: gran arranque para Argentina con 11 medallas

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzaron a repartir medallas y el primer día dejó a Argentina como escolta del poderoso equipo brasileño . La delegación albiceleste acumuló 11 preseas en el arranque de la competencia y se ubicó segunda en la clasificación general, por delante de Colombia.

Primera medalla para la Argentina en los Suramericanos 2026: fue bronce en Aguas Abiertas

Brasil fue el gran protagonista de la jornada inaugural. Cerró el domingo con 28 medallas: 14 de oro, ocho de plata y seis de bronce , una producción que rápidamente le permitió tomar distancia. Argentina quedó segunda con tres oros, una plata y siete bronces , mientras que Colombia completa por ahora el podio del medallero con dos títulos y cuatro segundos puestos.

Aruba, Bolivia, Curazao, Guyana, Panamá y Surinam todavía no habían conseguido subir al podio al finalizar el primer día. El orden del medallero prioriza la cantidad de oros y no el número total de preseas, por eso Uruguay figura cuarto pese a tener una sola medalla.

El primer gran festejo argentino llegó de la mano de Pascual Di Tella , que conquistó el sable individual masculino en esgrima. El triunfo tuvo además un valor especial para el deportista, que volvió a encontrarse en una final suramericana con el venezolano Eliecer Romero y esta vez consiguió imponerse por 15-12.

La natación aportó las otras dos medallas doradas. Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80 , mientras que Cecilia Dieleke se consagró en los 50 metros espalda . En los 100 pecho también hubo doble presencia argentina en el podio porque Martina Barbeito terminó segunda.

La primera presea argentina de toda la competencia había sido conseguida por Romina Imwinkelried, quien obtuvo el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas. También sumaron terceros puestos Juan Bacha en esgrima, Andrea Berrino y Lucas Alba en natación, el relevo masculino 4x200 libre y el equipo masculino de gimnasia artística.

Argentina quiere aprovechar la localía

La cosecha inicial deja a la delegación nacional bien posicionada, aunque todavía queda prácticamente todo el programa por delante. Más de 4.000 atletas de 15 países participan de esta edición, que se desarrollará hasta el 26 de septiembre principalmente en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El calendario contempla 43 deportes y 60 disciplinas, y 26 de ellas otorgarán plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Argentina busca aprovechar la localía para mantenerse en los primeros lugares, aunque el desafío será recortar una ventaja brasileña que ya resultó importante desde la jornada inaugural.

La actividad continúa este lunes con nuevas posibilidades de modificar rápidamente la clasificación. Natación, gimnasia, hockey y otras disciplinas seguirán sumando protagonismo, por lo que el medallero comenzará a cambiar a medida que se definan nuevas finales.