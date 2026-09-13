Primera medalla para la Argentina en los Suramericanos 2026: fue bronce en Aguas Abiertas

En una definición milimétrica, la santafecina Romina Imwinkelried superó por apenas una décima de segundo a su compatriota Candela Giordanino y subió al podio.

La delegación argentina inauguró de manera oficial su casillero en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026. En una jornada cargada de emociones y bajo el aliento constante del público local, la santafesina Romina Imwinkelried firmó una actuación memorable en la disciplina de Aguas Abiertas y se adueñó de la medalla de bronce.

El escenario para el ansiado logro nacional fue el emblemático lago del Parque del Sur, ubicado en la ciudad de Santa Fe. En ese circuito natural, la deportista oriunda de San Jerónimo Norte demostró su jerarquía y temple para sostener el ritmo del pelotón de avanzada durante todo el exigente recorrido.

La prueba de alto rendimiento estuvo dominada por la potencia del seleccionado de Brasil. La experimentada nadadora Ana Cunha se quedó con la presea dorada tras cruzar la meta en la primera posición, mientras que su compatriota Eichelberger conquistó la medalla de plata para completar un sólido uno-dos del país vecino.

Sin embargo, todas las miradas del público presente se concentraron en el dramático desenlace por el último escalón del podio. En los metros finales de la competencia, las dos representantes de la Selección Argentina protagonizaron un sprint final de pura adrenalina que hizo poner de pie a los espectadores.

Romina Imwinkelried y la también santafesina Candela Giordanino tocaron el registro prácticamente en simultáneo tras un esfuerzo extenuante. La revisión técnica confirmó que la nacida en San Jerónimo Norte se impuso por apenas una décima de segundo, sellando así la ansiada presea para el país.