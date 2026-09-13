Stray Kids en Argentina: horarios, accesos, entradas y todo lo que hay que saber

La espera de los fanáticos del K-Pop está llegando a su fin. Stray Kids se presentará por primera vez en Argentina este lunes 14 y martes 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de su gira STRAYCITY .

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Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N llegarán al país para protagonizar dos jornadas que tendrán una puesta especialmente preparada para Latinoamérica y estarán acompañados por distintos artistas invitados.

Las puertas del Hipódromo de San Isidro abrirán a las 17 horas . La programación continuará con Cocho como DJ invitado desde las 18.30, mientras que K4OS se presentará a las 19.15 y NEXZ subirá al escenario a las 20.

El comienzo del show de Stray Kids está previsto para las 21 horas .

Los fanáticos podrán utilizar diferentes líneas de colectivo para llegar al predio. Entre ellas se encuentran las líneas 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707 .

También habrá servicio ferroviario desde San Isidro hacia Retiro, con parada intermedia en Belgrano C. El servicio tendrá una frecuencia aproximada de 15 minutos y se extenderá desde las 23 hasta las 00.30 o la 1, dependiendo de la jornada.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

La organización estableció una extensa lista de objetos que no podrán ingresar al predio. Entre ellos se encuentran armas, elementos punzantes, pirotecnia, paraguas, punteros láser, drones, bebidas y alimentos, mochilas grandes, computadoras, mate, banderas, instrumentos musicales y selfie sticks.

También estarán prohibidas las camisetas de clubes o países, bebidas alcohólicas o energéticas, mascotas y cualquier tipo de vehículo.

Cuánto cuestan las entradas

Todavía hay localidades disponibles para los dos conciertos. Los valores informados van desde $110.000 hasta $360.000, sin contar el cargo por servicio.

El Campo General tiene un valor de $110.000 más $16.500 de servicio, mientras que el Campo Delantero cuesta $290.000 más $43.500. Las Plateas tienen precios que van desde $180.000 hasta $360.000, según la ubicación.

El posible setlist de Stray Kids

A partir de las canciones interpretadas por el grupo en otros shows de STRAYCITY, se espera que el repertorio argentino incluya algunos de sus grandes éxitos.

Entre los temas que podrían formar parte del show aparecen “MANIAC”, “DOMINO”, “Thunderous”, “God’s Menu”, “LALALALA”, “Chk Chk Boom”, “MIROH”, “S-Class” y “Topline”, además de distintas versiones especiales preparadas para la gira.

Los conciertos de San Isidro marcarán así el primer encuentro de Stray Kids con sus fanáticos argentinos, en dos jornadas que prometen reunir a miles de seguidores del grupo surcoreano.