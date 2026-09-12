A preparar los regalitos: llega el Día del bailarín folclórico

Es el 13 de septiembre y rinde tributo a la memoria de Santiago Ayala. Hoy reconoce a quienes mantienen viva la identidad cultural argentina.

El Día del bailarín folclórico se celebra el 13 de septiembre, en homenaje a "El Chúcaro" (foto gentileza Ballet Folclórico Nacional)

San Juan es cuna de grandes bailarines folclóricos, que han sabido representar la tradición dancística provincial y nacional de la mejor manera, en grandes escenarios foráneos y también en su propia tierra. En ballets, academias, grupos o de manera individual, cultivan día a día esta pasión y compromiso, que el 13 de septiembre se reconoce especialmente.

Este día Argentina celebra el Día del bailarín folclórico, una efeméride que revaloriza la entrega y esfuerzo diario de aquellos artistas que mantienen vivos los ritmos autóctonos, llevando la identidad cultural y las tradiciones populares a cada rincón del territorio.

El legado de "El Chúcaro" La elección de este día no es casual: rinde homenaje al virtuoso coreógrafo y maestro cordobés Santiago Ayala, célebremente recordado como "El Chúcaro", quien falleció el 13 de septiembre de 1994 a los 75 años. Nacido en el tradicional barrio de San Vicente, en la capital cordobesa, Ayala transformó drásticamente el rumbo de la danza nativa, elevando su estética y logrando que los bailes del campo argentino deslumbraran en las salas teatrales más exigentes.

Entre los momentos cumbre de su trayectoria destaca la fundación del Ballet Folclórico Nacional, junto a Norma Viola, en 1986 y que debutó el 9 de julio de 1990, en el Teatro Colon de la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa institucional de recordarlo nació formalmente en 1998 a partir de un proyecto presentado por el entonces senador Carlos De la Rosa, con el propósito de inmortalizar la impronta del gran artista.