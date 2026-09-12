"Es el concierto de mi vida". Esteban Calderón homenajeará a su padre junto a la Sinfónica Nacional

La Orquesta Sinfónica Nacional rendirá tributo al Maestro Pedro Ignacio Calderón , quien dirigió la prestigiosa institución entre 1994 y 2015 y fue nombrado Director Emérito (2015). Y de ese tributo será parte su hijo, el destacado bandoneonista Esteban Calderón , quién hará Adiós Nonino , de Piazzolla, en memoria de su padre, fallecido en julio pasado.

Referente indiscutido de la dirección orquestal en Latinoamérica, Pedro Ignacio nació en 1933, en Paraná, Entre Ríos. A lo largo de su prolífica carrera, que tuvo hitos a nivel nacional e internacional, estuvo varias veces al frente de la Sinfónica de la UNSJ, donde debutó como director cuando apenas tenía 16 años, tal como él mismo lo contó a Página 12.

La lamentable noticia de su fallecimiento, el 13 de julio de 2026, a los 92 años de edad, en la ciudad de Buenos Aires; dejó un gran vacío en la escena y profunda consternación en el ambiente, al que dejó un rico legado. Por eso es que el 18 de septiembre , el gran Maestro será celebrado por este elenco estable nacional, bajo la batuta del maestro suizo Emmanuel Siffert (director principal invitado, que fue titular de la Sinfónica de la UNSJ) y con la participación de la soprano Jaquelina Livieri y de Esteban Calderón.

El concierto presentará un repertorio diverso. La velada incluirá dos estrenos en Argentina: A subtle chain (Una cadena sutil), de Alex Nante, e Imagen-Tiempo, de Eva García Fernández. Además, se interpretará Estallido lunar, de David Gompper, la célebre La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. Pero sin dudas, lo más emotivo llegará con Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, obra que tendrá a su hijo, Esteban Calderón, en el bandoneón.

Reconocido bandoneonista radicado en San Juan hace más de 15 años, para Esteban Calderón este concierto tendrá una dimensión única. Aunque en un primer momento el musico dudó en sumarse con una obra que ya ha presentado en múltiples oportunidades -aunque nunca bajo la batuta de su padre-, la perspectiva del homenaje cambió radicalmente su visión.

"En principio me negué un poco a ir, siendo que ya toqué Adiós Nonino, que ya toqué con la orquesta nacional y que ya había tocado con mi viejo… Pero después me salí un poco del rol de solista y participar de este homenaje ciertamente va a ser algo muy lindo", contó a DIARIO DE CUYO el bandoneonista, para quien su aporte va más allá de una simple ejecución individual. "Más que mi saludo musical, creo que también tomo un poco la voz de toda la orquesta y de todos los colegas y músicos que han estado parte de su vida bajo su dirección. Mi rol no va a ser un rol de solista, sino como que tomo la voz de todos", dijo.

Esteban Calderón. El músico radicado hace años en San Juan viajará a Capital para ser parte de este homenaje musical a su padre, un concierto profundamente emotivo.

El artista recordó sus experiencias previas con el elenco nacional y con su padre: "Toqué con la Sinfónica Nacional, con dirección de mi padre, creo que en el 2014, los Tres Tangos. Él también me dirigió acá con la Orquesta de San Juan, haciendo el Concierto para Bandoneón de Piazzolla. Y muchas veces toqué Adiós Nonino, pero no con él, digamos que por una cuestión cabulera no lo hacíamos juntos…", confesó Calderón hijo, que en esta ocasión será dirigido por Siffert, con quien también ha compartido escenario anteriormente.

Según adelantó, la velada reunirá también a la familia del Maestro en la sala del Palacio Libertad. Tal como detalló Esteban, su madre, sus hermanos y su pareja estarán presentes para acompañarlo en este homenaje.

"Va a ser ciertamente una versión muy emocionante, así que esperemos poder sobrellevarlo", expresó el músico al reflexionar sobre la carga afectiva del encuentro, que definió de manera contundente: "No es un concierto más, es el concierto de mi vida".