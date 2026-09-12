Lady Gaga fue mamá por primera vez junto a Michael Polansky

Lady Gaga se convirtió en madre por primera vez junto a su prometido, el empresario y filántropo Michael Polansky. La cantante estadounidense, de 40 años, fue fotografiada en las últimas horas en San Francisco junto al bebé , en una de las primeras imágenes públicas de esta nueva etapa de su vida.

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Las fotografías, difundidas inicialmente por Page Six, muestran a la artista caminando por el norte de California mientras lleva al bebé en un fular sobre el pecho , acompañada por Polansky, de 42 años. La aparición permitió confirmar públicamente una noticia que ya había sido comunicada por el círculo íntimo de la pareja.

Según trascendió, la llegada del bebé fue confirmada a la revista People por una fuente cercana a Gaga, aunque los representantes de la cantante todavía no realizaron una declaración oficial . Por el momento, la pareja decidió mantener en reserva detalles como el nombre, el sexo y la fecha exacta de nacimiento.

La maternidad no era un proyecto desconocido para la artista. En distintas entrevistas, Lady Gaga había hablado abiertamente sobre sus deseos de formar una familia y sobre la posibilidad de combinar esa etapa personal con su carrera artística.

En octubre de 2025, durante una entrevista con The Late Show with Stephen Colbert, la cantante había definido la maternidad como uno de sus grandes objetivos personales y había expresado su deseo de que ese fuera su próximo gran papel en la vida.

La llegada de su primer hijo se produjo después de un período de menor exposición pública para Gaga. La artista terminó en abril su extensa gira internacional The Mayhem Ball, que la llevó a distintos escenarios durante meses y contó con 86 presentaciones alrededor del mundo.

Desde entonces, sus apariciones públicas fueron menos frecuentes y comenzaron a crecer las especulaciones sobre un posible embarazo. También circularon versiones acerca de una eventual boda secreta con Polansky, aunque ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente por la pareja.

Lady Gaga y Michael Polansky, una relación de perfil reservado

Gaga y Polansky comenzaron su relación a fines de 2019 y, con el paso de los años, mantuvieron un perfil relativamente bajo sobre su vida privada. El empresario está vinculado al sector tecnológico, la biotecnología y la filantropía, mientras que Gaga continuó desarrollando su carrera musical y cinematográfica.

En julio de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París, la cantante confirmó públicamente su compromiso con Polansky al presentarlo como su prometido durante un encuentro con autoridades francesas.

Ahora, ambos atraviesan una nueva etapa como padres. Por el momento, Lady Gaga y Michael Polansky eligieron preservar la intimidad del nacimiento, aunque las primeras imágenes junto al bebé ya permitieron confirmar que “Mother Monster” asumió el papel que durante años había contado entre sus mayores deseos.