Agenda cultural de San Juan: actividades y espectáculos imperdibles para el sábado

La agenda cultural de San Juan para este sábado 12 de septiembre llega cargada de atractivas propuestas. Las actividades y espectáculos se desplegarán por distintas salas, peñas y centros culturales de la provincia, incluyendo variadas visitas y exposiciones en museos que invitan a disfrutar de una jornada inolvidable.

Agenda cultural de San Juan: guía de propuestas para el viernes 11

Moliendo a Molière: el Teatro del Bicentenario se colma de talento sanjuanino

Peña La Folkdita. A las 12:00 h en Bodega Merced del Estero (Morón 432 sur, Rivadavia)

La peña de Don Pedro. Con Estribo, Tres Para el Canto, Nano Rodríguez, Labriegos. Conducción y animación: Juanjo Recabarren. A las 13:00 h en Salón Peralta, Caucete. Informes al 2645276046

Peña de Los Puneños. Invitados: Dúo Díaz – Heredia y Nuevo Sol. A las 13:00 h en Viñas de Segisa (Aberastain y Calle 15). Reservas al 2645260180

Music & Art. Con Valentina Chaves (Mendoza), Mark +, Nico Bustos, Danilo Assandri, Republica Del Arte (Vinyl Set). Artes visuales con Presagio Art Galery. Bodegas. Entrada $30.000 en Fan Ticket

Pasado verde. Ya hice todo mal Tour. Banda invitada Selva Blanca. A las 21:00 h en Mamamdera (Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento). Entradas: general $25.000 en entradaweb

Pasado Verde

Piano Bar. A las 22:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

Chichón Hernández. A las 22:00 h en La Kelita (Restaurante del Jockey Club, República del Líbano e Hipólito Yrigoyen, Rivadavia)

Los Videla. A las 22:00 h en El Faro de Campo (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Agreste. A las 22:00 h en Parrilla La 40 (Albardón)

Revuelto Gramajo. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Luciano Sagua. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Rubén Forte, Leslie, Dany Showman. A las 22:00 h en El Fogón Resto Bar (Las Heras y 25 de mayo) Reservas al 2645266662

Vía 66 Rock. A las 22:00 h en Fan Fest (Abraham Tapia y Ruta 40) Contacto 2644703790

Franco Giuliani. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Orlando Balmaceda. Tributo al “Negro” Rada. Cena show a las 22:00 h en Le Brunch (25 de Mayo 568 oeste). Reservas al 2645014499

Reino. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

Axel. Así vivir tour. A las 22:00 h en Teatro Sarmiento. Entradas desde $50.000 a 80.000 en tuentrada.com

Axel

Mara González y Cristian Ramos. A las 22:00 h en Sala de Estar. (Catamarca 113 sur)

Alok2 y Carlos Toledo. A las 22:30 h en Ke Lomazo (Boulevard Sarmiento 532 oeste, frente a Plaza de Villa Krause) Reservas 2644896416

Ta’ Copao. A las 22:30 h en Al 700 club (Sargento Cabral 701 oeste)

Triunfadores Iracundos por siempre. A las 22:20 h n Buffet Latinoamericano (Albardón). Der. a show $4.000

Meff Noiscut y Canal 46. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur, Capital) Entrada $6.000

Bucaneros. Cuarteto y Cumbia. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.

Noche Gardelita y de Ricota. A las 23:00 h en El bar del Titi (Av. España 487 sur, Villa Krause, Rawson)

El Pacha. Tributo al Loco Amato. A las 23:00 h en Hipólito (República del Líbano 567 oeste)

Omega. A las 00:00 h en La Previa (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

Leo Jorquera. A las 00:00 h en La Sede Pool (Mendoza 2219 Sur – Rawson)

TEATRO

Moliendo a Molière. 12 y 19 de septiembre, a las 18:00 h en Teatro del Bicentenario. Entradas desde $20.000, en Tuentrada.com y boletería.

El museo del vino. A las 21:00 h. Entradas en entradaweb: genera: $15.000, general + copa de vino: $18.000, pack 2 Entradas + 1 botella de malbec: $38.000. Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este, Trinidad)

El museo del vino

Yo, Odisea. A las 22:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia). Entradas: General en taquilla $16.000. Anticipadas $12.000 en entradaweb

Alto voltaje. Teatro de improvisación. A las 22:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116 Sur, Capital)

ENCUENTROS

Oeste Flash Day. Sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 12:00 a 00:00 h, en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada: libre y gratuita

VISITAS Y EXPOSICIONES

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Huella del grabado - José María Pineda

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Antología - Iván Manrique

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.