Agenda cultural de San Juan: actividades para disfrutar este domingo

La agenda cultural de San Juan ofrece este domingo 6 de septiembre diversas opciones para disfrutar fuera de casa. La jornada incluye espectáculos de música en vivo, ferias artesanales, propuestas gastronómicas y festivales temáticos desde el mediodía.

Agenda cultural de San Juan: música, fiestas y ferias para ir cerrando el mes

Agenda cultural de San Juan: una buena cartelera para disfrutar el sábado

Los asistentes también pueden encontrar obras de teatro, shows infantiles, danza, magia y encuentros culturales. Además, las exposiciones artísticas y las visitas guiadas completan una jornada variada y apta para todo público.

Diablito Martínez. A las 13:00 h en Estancia La Paz (Angaco)

Arrieros Huaqueños . A las 13:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

Vibra Nova . A las 13:00 h en Antonio Gómez e hijos (Av. Mendoza y Laprida, Rawson)

Fruta d’estación. A las 20:00 h en Terraza 4.20 (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)

Fruta d'estación

Celes Verón y Menor. En el ciclo Escuchame una cosita, a las 20:00 h en Donata (Av. Libertador San Martín 3311 oeste)

Omega. A las 23:00 h en Mala (ex Mankewe)

FIESTAS Y FESTIVALES

Festival Geek – Edición K-pop. Música, baile, competencias de K-pop y feria de emprendedores temática. Desde las 16:00 h en Parque de Rivadavia. Gratis

Fiesta del bailarín. Con Julio Zalazar, Algarroba.com, La Quimera, Franco Pacheco, Cacho y Tucho Novaro, Bajo Cielo, Toño Paredes y Jere Ahumada. Anima Jorge Pascual Recabarren. Desde las 13:00 h en La Meseta (Abraham Tapia antes de calle 5 Rawson)

La Quimera

Festival del inmigrante. Cultura, gastronomía, arte. De 17:00 h a 00:00 h en Parque de Mayo (detrás del monumento a San Martín).

FERIAS

Manija. Diseño independiente y productos de autor. Desde las 16:00 h en Plaza Ejército Argentino. Entrada libre y gratuita.

De Rivadavia. Artesanos y emprendedores. De 16:00 a 21:00 h en Parque de Rivadavia. Entrada libre y gratuita.

La Lolita. Mercado cultural, diseño, música y espacio gastronómico. Desde las 16:00 h en Chalet Cantoni - Casa de Industrias Creativas (Av. Libertador Gral. San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

La Tinaja. Exposición artesanal y de productos regionales. Desde las16:30 h. En Centro Cultural / Espacio de Artesanos.

Plaza & Arte. Edición Mes del Inmigrante. Muestra artística, intervenciones en vivo y espacio gastronómico. Desde las 17:00 h en Entrada libre y gratuita.

Santa Feria. De 16:00 a 20:00 h en Urquiza 915 sur

Expo Primavera. Emprendedores, shows, gastronomía. Desde las 16:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN 40)

DANZA

Tablao flamenco. Con el bailaor Carlos Rivero y el grupo Aires de Cádiz. A las 19:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entradas $25.000 en boletería y tuentrada.com

Carlos Rivero

ILUSIONISMO

Cocktail mágico. Con Henry Evans (campeón mundial de magia), Mago Zimurk y Mauricio Álvarez. A las 20:00 h y 23:00 h. Membresía $20.000 (incluye 2 lisos de cerveza, fernet, aguas o gaseosas). En Leinster Bar Irlandés (Av. Libertador San Martín 3747 oeste, Rivadavia)

ENCUENTROS

Selectivo provincial de malambo femenino. A partir de las 10 h, en Polideportivo Municipal de Valle Fértil. Entrada $3.000 (podrán asistir con reposeras y mate)

Campeonato de Baristas. De 15:00 a 22:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada gratuita

TEATRO

El explorador. Show infantil con Rodrigo Esmella y elenco. A las 17:30 h en Teatro Sarmiento. Entradas $25.000 (pullman) y $30.000 (platea). Promo familiar 4x3.

El Explorador, en el Teatro Sarmiento

Deolinda, el musical. A cargo de Clann, sobre Deolinda Correa. A las 20:00 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur) Entradas $25.000 en entradaweb

Abrazadas al abismo. Abrazadas al abismo. De Abisma Teatro. Dirección: Marcelo Olivero. A las 21:00 h en Espacio Franklin Teatro de Arte (Entre Ríos 1116, sur) Anticipada $15.000

VISITAS Y EXPOSICIONES

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Una nueva propuesta dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Inaugura a las 17:00 h. Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Museo Franklin Rawson

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410