Moliendo a Moliére: el Teatro del Bicentenario se colma de talento sanjuanino

El Teatro del Bicentenario (TB) se prepara para correr el telón de una producción escénica original de gran magnitud en este mes de septiembre: se trata de la comedia Moliendo a Molière , una propuesta para toda la familia, que reúne talentosos intérpretes locales en un despliegue de actuación, danza y música en vivo a cargo del Ensamble Barroco.

La obra cuenta con el libro y la dirección general del dramaturgo Emiliano Dionisi, dirección y composición musical de Manuel de Olaso y coreografía de Margarita Fernández. Fue escrita para el Teatro Colón -donde debutó en 2024, en el ciclo “Colón para chicos”- y ahora tomará cuerpo en el TB, en el marco de su Programa de Introducción al Arte para la Niñez y Adolescencia.

Tal como informaron desde el principal coliseo sanjuanino, la obra - inspirada en textos de Molière y en la música de Jean-Baptiste Lully y Marc-Antoine Charpentier- recupera el humor, los enredos y las contradicciones características del dramaturgo francés desde una mirada contemporánea.

“Presenta a una singular compañía de artistas, de dudosa reputación, que se embarca en una misión tan ambiciosa como disparatada: seducir con su talento a la única persona capaz de asegurarles un futuro mejor, aun cuando para lograrlo deban llevar el engaño hasta los límites de la imaginación”.

Ana Luz Torras y Mati Puig, artistas formados en la provincia, con trayectorias caracterizadas por la versatilidad y la búsqueda constante, encabezan un elenco íntegramente sanjuanino que, seleccionado mediante audición, afronta el reto de ponerle cuerpo y alma a una producción de gran escala.

De cómo vivieron el momento de ser y de cómo transitan este proceso intenso de ensayos, hablaron con DIARIO DE CUYO.

Ana Luz Torras: “Son el personaje y la obra soñados”

Ana Luz Torras es una de las figuras emergentes de la escena sanjuanina. Su formación artística comenzó desde muy temprana edad en el Instituto Artístico Acapella, espacio al que asistió desde los 8 años, participando en producciones anuales y, posteriormente, formando parte de su elenco oficial. Con experiencia previa en roles protagónicos en el ámbito independiente e institucional, la actriz enfrenta en esta oportunidad su primera experiencia sobre el escenario de la Sala Principal del Teatro del Bicentenario con un personaje de enorme peso narrativo.

En la obra, Ana Luz interpreta a Madeleine, la enérgica directora de la compañía teatral venida a menos, en torno a la cual gira la trama. "Ella lleva adelante a la compañía y un poco también a la obra", contó la actriz respecto de la naturaleza de su rol. Se trata de una figura omnipresente en el escenario que asume el hilo de la historia: "Es un personaje que está todo el tiempo en escena y va narrando y viviendo la experiencia medio en primera persona. Tiene una curva muy interesante y pasa por muchas emociones. Es un gran desafío estar ahí atenta, con una energía alta, pero tratando de no pasarme de rosca", apuntó Ana Luz, a quien Madeleine le robó el corazón. “Lo que más amo de ella es su fortaleza, lo camaleónica que es y que se permite sentir las emociones al 100%", confesó.

Ana Luz Torras es "Madeleine" en la obra producida por el Teatro del Bicentenario

Para la artista sanjuanina haber sido seleccionada para este papel representó un hito. "Me enteré el mismo día que había quedado en la obra y en este personaje. Primero fue un shock y después un llanto que juntaba todas las emociones, porque es algo que he estado soñando y persiguiendo toda mi vida; son el personaje y la obra soñados", confesó. "Tener estas oportunidades es un privilegio muy grande y una palmadita en la espalda que viene muy bien. Es una gran confirmación de que voy por buen camino", dijo.

En cuanto a la metodología de trabajo bajo las órdenes del director, Ana Luz valoró la calidez y la conducción del proceso. "Emiliano Dionisi hace todo muy ameno y llevadero porque es muy pedagógico a la hora de dirigir. Nos va llevando cada semana con nuevos desafíos de una forma que se siente placentera y como un juego", reveló.

Además, Ana Luz remarcó la premisa fundamental propuesta por la dirección para el montaje local de esta obra: "Emiliano fue muy claro en el sentido de que vamos a armar nuestra versión cuyana. Es un Moliendo a Molière cuyano", subrayó de cara al estreno, contando los días.

"Me muero de nervios y de emoción porque es un sueño realizado. Yo cerraba los ojos en mi habitación y soñaba exactamente esto".

Mati Puig: “Es una experiencia hermosa”

Por su parte, Mati Puig aporta a la producción un recorrido artístico singular marcado por la búsqueda multidisciplinaria, el viaje y el descubrimiento personal. Nacido en San Juan, Puig practicó rugby durante su juventud y cursó la carrera de Psicología hasta tercer año. Fue durante la pandemia cuando decidió dar un giro radical a su vida, para volcarse por completo a las artes escénicas a través de talleres de formación con referentes locales. Tras una fructífera incursión inicial que lo llevó a integrar el elenco de “Y que toda arda” —coproducción entre el Teatro Cervantes y el Bicentenario—, Puig continuó expandiendo sus fronteras en el teatro físico y performático colaborando con compañías internacionales como Fuerza Bruta y La Fura dels Baus, además de experimentar en el exterior.

De regreso en la provincia, la convocatoria para Moliendo a Molière representó una oportunidad de reencuentro con el lenguaje teatral. "Tenía muchas ganas de volver a estar en el escenario. Cuando vi la convocatoria con Emiliano, preparé mucho el monólogo e investigué sobre Molière y la comedia del arte", recordó el actor, que se quedó con el papel de Poquelín, el influyente empresario teatral a quien la compañía busca seducir.

Mati Puig es "Poquelín" en Moliendo a Molière

El rol asignado representa un exigente ejercicio. "Mi personaje tiene un desarrollo bastante complejo que pasa por muchos lugares. Yo suelo ser una persona muy explosiva en escena y este personaje me invita mucho a contenerme. Ese fue el mayor desafío: que lo que me esté pasando por dentro se sienta, pero no desborde", explicó el artista sanjuanino, que también tuvo elogios para el director, y para el Teatro. "Emiliano la tiene clarísima, trabaja super rápido y amorosamente. Además, el trabajo del Teatro, vestuario, escenografía, es precioso y nos da muchísimo material para actuar", expresó.

Para Puig, encabezar este proyecto reafirma el valor de la formación local e impulsa sus proyecciones artísticas a futuro. "Estas oportunidades no aparecen todo el tiempo. Es una experiencia hermosa que te enriquece como actor, como artista y como hacedor cultural", afirmó. “Por suerte son posibilidades que me han ido abriendo muchas puertas y ahora sí ya hay un currículum en el que estoy un poco más plantado. Adonde vaya es como 'Ah, ok, mínimo te queremos ver’”, dijo, complacido con esta posibilidad, en su propia tierra.

La cita en el Teatro del Bicentenario

Moliendo a Molière

Dirección: Emiliano Dionisi – Producción integral del Teatro del Bicentenario

Días: sábado 12 y sábado 19 de septiembre

sábado 12 y sábado 19 de septiembre Horario: 18:00 h

18:00 h Lugar: Sala Principal del Teatro del Bicentenario

Sala Principal del Teatro del Bicentenario Entradas: Cuentan con un 50% OFF de descuento por preventa de lanzamiento (aplicando el código promocional FAMILIA). Puntos de venta: TuEntrada.com y en boletería del Teatro del Bicentenario. Con Banco San Juan se puede abonar en tres y seis cuotas sin interés y también se recibe Mercado Pago.