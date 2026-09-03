Tini Stoessel rompió el silencio sobre el conflicto con sus padres: "Los tengo bloqueados"

Tini Stoessel decidió hablar en medio del conflicto familiar que mantiene con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según contó Ángel de Brito en LAM , la cantante le envió un mensaje en el que dejó en claro que atraviesa un momento difícil, pero que está convencida de las decisiones que tomó.

Alejandro el padre de Tini Stoessel rompió el silencio y habló sobre el conflicto con la artista

Tini Stoessel habló en medio de la polémica familiar: "Tengo las cosas más claras"

“ Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados ”, fue una de las frases que, según De Brito, la artista le transmitió directamente.

La cantante también aseguró que se mantiene firme pese a la situación: “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo”.

En medio de la disputa por el manejo de sus asuntos económicos, Tini sostuvo además: “Estoy trabajando gratis por mi público” . De Brito aclaró que se trataba de declaraciones de la propia artista y no de una interpretación personal.

Según explicó el periodista, uno de los puntos de conflicto estaría relacionado con la información sobre los ingresos y el trabajo realizado durante los años en los que Alejandro Stoessel estuvo involucrado en el manejo de la carrera de su hija.

De acuerdo con lo que contó De Brito, Tini considera que la auditoría que recibió de parte de su padre no contiene toda la información y continúa reclamando documentación correspondiente a distintos períodos.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con Futttura. La cantante sostiene que ella escribió el contenido, editó las pantallas y los videos del proyecto, mientras que la producción figura a nombre de Alejandro Stoessel.

El abogado de los padres de Tini respondió

En paralelo, Agustín Rodríguez, abogado de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, habló en Intrusos y negó que exista actualmente una causa judicial iniciada por la cantante contra sus padres.

“Acá no hay ninguna causa”, afirmó el letrado, quien definió la situación como un conflicto familiar que tomó estado público.

Rodríguez también aseguró que Alejandro Stoessel respondió a los pedidos de información que recibió durante la disputa: “Hasta el momento todo lo que se ha pedido lo ha brindado”.