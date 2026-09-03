"Citas a ciegas", la interesante propuesta de una sanjuanina que despierta interés y curiosidad en la Expo Biblio Pop

Con tres sedes y una amplia variedad de actividades se lleva a cabo una nueva edición de la Expo Biblio Pop. Una de las sorpresas de la primera jornada estuvo en manos de una emprendedora sanjuanina y una propuesta que despertó gran cantidad de consultas e interés.

Durante dos jornadas el libro en todas sus formas será protagonista en una nueva edición de la Expo Biblio Pop, una iniciativa de la Dirección de Bibliotecas Populares en conjunto con diversas áreas ministeriales. Con tres sedes que estarán ofreciendo distintas actividades como talleres y presentaciones de libros, el mayor flujo de propuestas como de público se estará concentrando en el Centro Cultural Conte Grand. Allí es donde el concepto “Citas a ciegas” despertó el interés de toda aquella persona que se topaba con el cartel.

La propuesta nació de Isis Toledo Vilches, quien está detrás del emprendimiento Moon Colors, un proyecto que lleva poco tiempo de vigencia y que tiene gran potencial. En contacto con DIARIO DE CUYO detalló que es la primera vez que suma la iniciativa, entendiendo que siendo una exposición vinculada a la literatura sería una excelente oportunidad para que los sanjuaninos pudieran dejarse sorprender, sin comprar un libro solo por su portada.

“No sabes qué libro es, cómo se llama ni quién es el autor. Lo único que sí podes llegar a saber es el género, para elegir más o menos un género que sea del gusto del lector. Es una manera de llegar a un libro sin juzgarlo por su portada, sino por su contenido más que nada”, comentó la joven.

La única aproximación que puede tener el lector sobre el libro es una frase elegida por Isis, que sirve como presentación del texto. La frase elegida es como una especie de sinopsis, dejando libreada a la imaginación del lector qué tipo de libro puede ser, y manteniendo el factor sorpresa hasta el final. Para Isis, es una manera de darle una oportunidad a un libro sin juzgarlo previamente.

“Leo un montón, tengo muchos libros en casa, y cada vez que compro uno nuevo a veces me convencía de que eran buenos y no me terminaban gustando o solo por cómo se veía por fuera los elegía. Entonces pensé, ‘¿Por qué tenemos que andar juzgando por la portada nomas, si le podemos dar una segunda chance?’. Decidí elegir varios, taparlos y que la gente se deje llevar por lo que le transmite la frase”, acotó la joven.