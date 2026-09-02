    • 2 de septiembre de 2026 - 21:46

    Oportunidad para creadores: el Incaa ofrece 35.000 dólares para transformar guiones inéditos en largometrajes

    El organismo nacional lanzó una nueva convocatoria federal destinada a realizadores y directores, otorgando un incentivo de 35.000 dólares. El concurso busca financiar el desarrollo y producción de largometrajes originales, impulsando el cine independiente en todo el país.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) lanzó una nueva convocatoria federal orientada a fomentar la producción audiovisual en el país, ofreciendo un incentivo económico de 35.000 dólares destinado al desarrollo y realización de nuevos largometrajes de ficción y documental. La iniciativa busca potenciar el talento de autores y directores, brindando los recursos iniciales necesarios para llevar historias originales desde el papel hasta la pantalla grande.

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    El concurso está abierto a creadores de todo el territorio nacional, consolidando un esquema de fomento que prioriza la descentralización de la industria y la inclusión de miradas regionales en la cultura cinematográfica argentina.

    Requisitos y cómo participar

    La convocatoria contempla líneas específicas para diferentes formatos y etapas de producción, exigiendo el cumplimiento de estándares técnicos y artísticos ante el comité evaluador del organismo. Entre los puntos centrales del certamen destacan:

    Presentación de proyectos: Guiones inéditos o carpetas de producción avanzadas que acrediten viabilidad técnica y artística.

    Financiamiento: El aporte de los 35.000 dólares está destinado a cubrir costos operativos clave de preproducción, rodaje o postproducción según la categoría elegida.

    Las bases y condiciones completas, así como los plazos de presentación digital, se encuentran disponibles en las plataformas oficiales del Incaa, abriendo una puerta clave para realizadores independientes que buscan financiamiento institucional.

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