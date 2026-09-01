    • 1 de septiembre de 2026 - 06:43

    San Juan y una Expo Biblio Pop con muchas sorpresas: tres sedes, actividades gratuitas y propuestas para toda la familia

    La feria de bibliotecas populares más grande de San Juan se realizará durante dos jornadas con propuestas para estudiantes, jóvenes y familias. Habrá talleres, libros, cómics, teatro, cosplay, música y actividades para todos los gustos.

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    Por Celeste Roco Navea

    Un año más San Juan volverá a poner a los libros, la lectura y las nuevas expresiones culturales en el centro de la escena, en el marco de una nueva edición de la Expo Biblio Pop, un evento que se consolida año tras año, reflejando entre otras cuestiones la labor y el esfuerzo que hay detrás de cada biblioteca popular que hay en la provincia. La actual edición se desarrollará en tres sedes, durante dos días y con una amplia agenda de actividades para toda la familia.

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    La iniciativa es llevada adelante por la Dirección de Bibliotecas Populares, que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y en articulación con el Ministerio de Educación. De esta manera, se propone llegar a la comunidad con distintas propuestas vinculadas a la literatura y la cultura. “Tenemos gran expectativa y nos estamos preparando para ello. Esperamos la presencia de miles de chicos de toda la provincia”, puntualizó en contacto con DIARIO DE CUYO Federico Caballero, titular de la Dirección de Bibliotecas Populares.

    La particularidad de la actual edición es que durante el jueves 3 y viernes 4 de septiembre se llevarán a cabo distintas actividades totalmente gratuitas en tres sedes ubicadas en Capital, cercanas entre ellas, para el disfrute de grandes y chicos. El nuevo formato responde, conforme explicó Cabello, a un pedido realizado por quienes participaron en la edición pasada, detallando que un solo día no es suficiente para conocer todas las ofertas vinculadas a la literatura que hay en San Juan. Cabe destacar que toda la Expo tendrá entrada libre y gratuita, en algunos casos sujeto a cupos.

    Cronograma de la nueva edición de la Expo Biblio Pop

    Los tres escenarios elegidos para la actual edición son la Dirección de Bibliotecas Populares, el Centro Cultural Conte Grand y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. En cada uno de estos espacios se estarán llevando a cabo distintas actividades.

    Dirección de Bibliotecas Populares

    El edificio en la esquina de 25 de mayo y Las Heras será el epicentro de distintas charlas y presentaciones literarias. “Son libros infantiles y también de autores jóvenes. Será una buena oportunidad para acercarse”, precisó Caballero. Las mismas se concretarán en cuatro horarios.

    Jueves 3 de septiembre

    • 10 horas – Lo que no toca la luz, de Meliza Cabello
    • 11:15 horas – Fragmentos Nocturnos, de Paula Cardozo
    • 15 horas – Horizonte blanco, de Melina Leiva
    • 16:15 – Derecho de autor adaptado, de Germán Rodríguez

    Viernes 4 de septiembre

    • 10 horas – Las otras caras, de Analía Sánchez
    • 11:15 horas – Pipi la gata feliz, de Rosa Beatríz Navas
    • 15 horas – La guardiana digital, de Silvina Bellotti
    • 16:15 horas – Inteligencia Artificial, de Germán Rodríguez

    Museo Provincia de Bellas Artes Franklin Rawson

    El edificio ubicado sobre calle Libertador, frente al Parque de concentrará las propuestas de capacitación. Allí se dictarán talleres gratuitos, con inscripción por orden de llegada hasta completar los cupos disponibles. Se trata de un acercamiento a los talleres que funcionan actualmente en la Dirección de Bibliotecas Populares.

    Jueves 3 de septiembre

    • Origami – de 10 a 11:15 y de 15 a 16:15horas
    • Comic – de 10 a 11:15 horas
    • Foto bordado – de 15 a 16:15 horas

    Viernes 4 de septiembre

    • Lengua japonesa – de 10 a 11 horas
    • Origami – de 10 a 11:15 horas
    • Dibujo – de 15 a 16:15 horas

    Centro Cultural Conte Grand

    Otro de los espacios elegidos que por sus dimensiones albergará gran parte de las actividades será el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en calle San Luis y Las Heras. Allí, 37 bibliotecas populares sanjuaninas participarán con una muestra de su material y distintas propuestas didácticas. El espacio reunirá además editoriales y librerías locales que ofrecerán venta de libros con promociones especiales. La expo será sin duda un espacio para tomar contacto con cada uno de los espacios que trabaja incansablemente por mantener la literatura viva.

    La programación que tendrá dos horarios, de 9 a 14:30 horas y de 15 a 18:30 horas irá mucho más allá de las páginas. Habrá un sector dedicado al cómic, el manga y las historietas, además de presentaciones literarias y actividades que buscarán acercar la lectura a los nuevos intereses y lenguajes de las generaciones jóvenes, como también serán parte de la expo distintas expresiones artísticas, como danza y teatro.

    Además de la expo habrá un set de DJ en vivo, mercado y sector gastronómico para tomar contacto con distintos emprendedores, show de K-Pop y danza urbana, desfile de cosplay y sorteos entre los presentes. Entre las sorpresas anunciadas para esta edición también figuran el circuito Dino Educación, y obras de teatro sobre la Difunta Correa y Domingo Faustino Sarmiento. También estarán presentes los programas del Ministerio de Educación "Comprendo y Aprendo" y el Programa de Coros y Orquestas

    Con tres escenarios y una agenda que combinará literatura, educación, arte y cultura joven, la Expo Biblio Pop buscará convertir durante dos días a las bibliotecas populares en protagonistas. Así, los sanjuaninos tendrán una nueva oportunidad para acercarse a los libros, descubrir propuestas artísticas y participar de actividades gratuitas en una feria que promete llegar con muchas sorpresas.

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