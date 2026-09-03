Estrenos de cine en San Juan: de la acción clásica al drama argentino

Los estrenos de cine en San Juan renovarán las carteleras a partir del jueves 3 de septiembre . Ese día llegan a la provincia variadas novedades que abarcan producciones internacionales, el esperado reestreno de un gran clásico de la acción y cine independiente.

La risa y las fantasías serán parte de la nueva edición de Mimo Fest San Juan, un evento que pone en valor el arte de comunicar sin palabras

Estrenos de cine en San Juan: de la acción al regreso de la magia a la cartelera

Entre las novedades se destacan el drama Pepita la pistolera , el suspenso de Zona Cero , la aventura Masha y los osos , la comedia dramática L os colores del tiempo , el terror de La raíz del mal y la vuelta a la pantalla grande de Terminator 2: El juicio final .

Las producciones ofrecen relatos intensos que van desde historias reales ambientadas en Argentina y misiones apocalípticas hasta misterios familiares e intensos enfrentamientos en pueblos amenazados. Es una oportunidad ideal para disfrutar de buenas películas y renovar el plan de salir al cine durante la semana.

Bajo la dirección de Lucía Puenzo, la historia se ambienta en la ciudad de Mar del Plata durante 1985. Margarita Di Tullio, interpretada por Luisana Lopilato junto a Claudio Tolcachir y Alberto Ajaka, es una mujer embarazada que trabaja en la calle. Para librarse del yugo de la delincuencia y las redes locales, decide montar su propio negocio clandestino valiéndose de armas.

Bajo la dirección de Yeon Sang-ho, la historia sigue un brote repentino de mutación viral durante una convención científica. Con las instalaciones totalmente selladas, los sobrevivientes deben enfrentarse a los infectados que mutan rápidamente. El reparto principal está integrado por Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Kim Shin-rok y Koo Kyo-hwan, quienes luchan desesperadamente por salvar sus vidas en medio de un violento encierro claustrofóbico.

Play Cinema. 2D Cast: 23:20 h

Multiplex. 2D Cast 23:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:50 h. Viernes a miércoles, excepto domingo 22:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:20 h

MASHA Y LOS OSOS (Aventura /102’/ ATP)

Dirigida por Antonina Ruzhe, la historia se centra en las divertidas travesuras de Masha y sus amigos en el bosque. En esta entrega, la pequeña protagonista emprende un viaje imprevisto lleno de desafíos, aventuras mágicas y momentos de gran compañerismo. El elenco principal cuenta con las actuaciones de Lyudmila Artemeva, Zoya Berber, Gleb Bogdanovich y Artyom Gaidukov.

Multiplex. 2D Cast 14:50, 16:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17.40 h

CINE ARTE: LOS COLORES DEL TIEMPO (Comedia dramática /120’/ +13)

Bajo la dirección del cineasta Cédric Klapisch, la trama sigue a cuatro primos que deben inventariar una mansión familiar abandonada tras recibir una herencia. En el proceso descubren antiguos secretos vinculados a una antepasada del siglo XIX. El elenco principal está encabezado por los actores Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Paul Kircher y Cécile de France.

Multiplex. 2D Sub: 19:00 h (jueves, domingo y martes)

TERMINATOR 2: EL JUICIO FINAL – RE ESTRENO (Ciencia ficción/ 137’/R)

Bajo la dirección de James Cameron, la trama sigue a un androide reprogramado que es enviado al pasado para proteger al joven John Connor de un modelo destructor superior. El reparto principal cuenta con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick, quienes luchan para evitar un apocalipsis nuclear que amenaza con erradicar por completo a la humanidad en el futuro.

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles, excepto domingo: 22:20 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:20 h

LA RAÍZ DEL MAL (Terror/95'/+16)

Adolescentes tocan un árbol maldito de su vecindario que creían era solo una leyenda, pero descubren que la maldición y sus consecuencias son reales.

Cinemacenter. 2D Cast: 23:00 h

EN CARTELERA

LA GUERRA DE LOS ÚLTIMOS (Drama/118’/R-17)

Bajo la dirección de Ridley Scott, con Jacob Elordi, Josh Brolin y Margaret Qualley. Ambientada en un mundo devastado por el colapso social y la escasez de recursos, la historia sigue a un grupo de supervivientes obligados a tomar decisiones extremas para defender sus tierras y preservar su propia humanidad.

Play Cinema. 2D Sub: 23:25 h

Multiplex. 2D Cast: 19:00 h

Cinemacenter. 2D Cast 22:10 h

COYOTE VS ACME (Aventura/104’/G)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:10, 18:20, 19:20 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40, 18:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30 h

LA NOCHE DEL DEMONIO: ESTÁN ENTRE NOSOTROS (Terror/106’/R-17)

Una joven madre descubre que puede entrar a "El Más Allá" desde su antigua casa, abriendo sin querer una grieta que permite a los demonios cruzar al mundo real.

Play Cinema. 2D Cast: 20:40, 21:20, 23:30 h

Multiplex. 2D Cast: 21:00, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:10, 20:20, 22:50 h

YO, NARCISO (Comedia/95’/G)

Con Adrián Suar y Natalia Oreiro. Una profesora de sociología investiga el narcisismo moderno y se infiltra como paciente de un cirujano plástico muy egoísta.

Play Cinema. 2D Cast: 20:10, 21:50, 23:15 h

Multiplex. 2D Cast: 17:00, 18:10, 22:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:30 h

PAW PATROL: LA DINO PELÍCULA (Infantil/89’/G)

Los cachorros llegan a una isla tropical de dinosaurios tras una tormenta. Allí conocen a Rex y deben frenar un volcán activado por el alcalde Humdinger.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00 h

Multiplex. 2D Cast: 14:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 16.20 h. Todos los días 18:20 h

SPIDERMAN: UN NUEVO DIA (Acción/144’/G)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Play Cinema. 2D Cast: 17:30, 18:10, 21:00 h. 3D Cast: 19:00 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 16:00, 18:45 h. 2D Cast: 17:00, 19:45, 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:00, 20:00, 22:40 h

LA ODISEA (Drama/175’/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Play Cinema. 2D Cast: 20:20 h. 2D Sub: 22:40 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 21:30 h

Cinemacenter. 2D Sub Sala turbo: jueves, domingo y martes 21:30 h. 2D Cast Sala turbo: 18:00 h. Viernes, sábado, lunes y miércoles 21:30 h

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 17:20 h

Multiplex. 2D Cast: 15:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 15:30 h. Todos los días 17:50, 19:40 h

MINIONS Y MONSTRUOS (Animación/90’/ATP)

Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos, se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.