    • 3 de septiembre de 2026 - 06:58

    Con la llegada del viento sur por la tarde, mirá como estará el tiempo en San Juan este jueves 3 de septiembre

    Las ráfagas llegarán hasta los 59 km/h durante la tarde y el ingreso de aire frío hará bajar las temperaturas. El domingo será el día más frío

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El viento sur será el gran protagonista de este jueves en San Juan. La jornada tendrá una máxima de 20°C, pero estará marcada por ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde. El ingreso de aire frío provocará un descenso de las temperaturas durante los próximos días.

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    Durante la mañana, el viento soplará del sector sur entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde, la intensidad se mantendrá, aunque las ráfagas podrían aumentar hasta ubicarse entre 51 y 59 km/h. Hacia la noche comenzará a perder fuerza.

    El frío llegará con más fuerza durante el fin de semana

    El cambio en las condiciones se hará sentir en los próximos días. Para este viernes se espera una máxima de 19°C, mientras que el sábado el descenso será más marcado, con apenas 15°C.

    El domingo será el día más frío del período, con una mínima de 4°C y una máxima que llegará solamente a 10°C.

    Luego, las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual. El lunes se esperan 16°C, el martes 19°C y el miércoles la máxima volverá a ubicarse en torno a los 22°C.

    Pronóstico extendido:

    • Jueves: 12°C / 20°C
    • Viernes: 11°C / 19°C
    • Sábado: 7°C / 15°C
    • Domingo: 4°C / 10°C
    • Lunes: 8°C / 16°C
    • Martes: 9°C / 19°C
    • Miércoles: 11°C / 22°C

    Clima en San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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