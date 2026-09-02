Alerta amarilla por un fuerte viento sur en San Juan durante la madrugada: prevén ráfagas de hasta 110 km/h

La madrugada de este jueves 3 de septiembre llegará con fuertes vientos en San Juan , según informó la Dirección de Protección Civil. El organismo emitió una Alerta Amarilla y advirtió que en la zona cordillerana las ráfagas podrían superar los 110 km/h, mientras que en el este provincial también se esperan intensas ráfagas del sector sur.

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En la zona cordillerana , se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 km/h , mientras que las ráfagas podrían superar los 110 km/h .

En el resto de la provincia, especialmente en el este de San Juan , soplarán vientos del sector sur con intensidades de entre 20 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h .

Ante este escenario, Protección Civil recomendó extremar las precauciones, principalmente durante las horas de mayor intensidad del fenómeno.

Entre las principales medidas, aconsejó asegurar puertas y ventanas, prestar atención a cables caídos, ramas y objetos que puedan desprenderse y evitar permanecer debajo de árboles o estructuras como carteles, marquesinas y toldos.

Para quienes deban circular, se recomienda manejar con máxima precaución, mantener distancia entre vehículos, reducir la velocidad y circular con las luces bajas encendidas. También es conveniente contar con linternas cargadas ante eventuales cortes de energía.

El riesgo de incendios forestales es alto

Protección Civil también puso el foco en otra consecuencia asociada a las condiciones de viento y sequedad: el alto riesgo de incendios forestales.

El organismo recordó que durante los períodos de Zonda la vegetación se encuentra especialmente seca y las ráfagas pueden favorecer una rápida propagación del fuego.

Por eso, pidió no arrojar colillas de cigarrillos ni basura en zonas de vegetación, evitar fogatas y cualquier tipo de fuego cerca de campos o áreas agrícolas.

Además, recordó que la quema de hojas y basura está prohibida por ley. Las personas que sean observadas provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación deben ser denunciadas al 911.

Para quienes viven en zonas rurales, la recomendación es mantener despejado el perímetro de las viviendas mediante callejones de más de cinco metros de ancho, dejando únicamente tierra para reducir las posibilidades de que las llamas alcancen las casas.

Ante la presencia de humo, se debe avisar inmediatamente a Bomberos y contar con un plan de contingencia que contemple tanto el aviso a los servicios de emergencia como una eventual evacuación.

Los números de emergencia

Ante cualquier situación de emergencia, Protección Civil recordó que están disponibles los siguientes números:

911: emergencias.

103: Protección Civil.