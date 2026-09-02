Programa Ideas: lanzan una nueva edición en San Juan con 130 cupos y entrega de maquinarias para emprendedores

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Gobierno de San Juan pusieron en marcha una nueva edición del Programa Ideas, una iniciativa orientada a fortalecer emprendimientos productivos locales. La propuesta contempla cuatro meses de capacitación intensiva y culminará con la entrega de maquinarias y herramientas para los proyectos seleccionados.
La convocatoria está destinada a iniciativas radicadas en la provincia que elaboren productos propios, abarcando tanto a proyectos unipersonales como asociativos. Para garantizar un seguimiento adecuado, se habilitarán 130 cupos disponibles en total.
Fechas clave e inscripción online
El período de inscripción se encuentra abierto desde este 2 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre, aunque las autoridades aclararon que el registro poderá finalizar antes de tiempo en caso de completarse el cupo establecido.
La anotación se realizará de manera online a través de un enlace oficial que será difundido en las redes sociales de las carteras ministeriales y del Gobierno provincial.
Proceso de selección y requisitos
Una vez finalizada la etapa de inscripción, los postulantes pasarán por una instancia de evaluación psicosocial, donde equipos técnicos analizarán la viabilidad, el impacto y la sostenibilidad de cada emprendimiento en el mercado local.
El programa busca potenciar el desarrollo económico regional mediante un acompañamiento integral que combina formación profesional y soporte técnico con activos de trabajo concretos para los hacedores sanjuaninos.