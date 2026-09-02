    • 2 de septiembre de 2026 - 21:21

    Programa Ideas: lanzan una nueva edición en San Juan con 130 cupos y entrega de maquinarias para emprendedores

    El Gobierno provincial lanzó una nueva edición de la iniciativa destinada a hacedores locales, que ofrece cuatro meses de formación y la entrega final de herramientas. Hay 130 cupos disponibles y el plazo de inscripción online cierra este viernes.

    Ministro de Desarrollo Humano, Carlos Platero; Cinthya Garrido, Directora de Economía Social.

    Ministro de Desarrollo Humano, Carlos Platero; Cinthya Garrido, Directora de Economía Social.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Gobierno de San Juan pusieron en marcha una nueva edición del Programa Ideas, una iniciativa orientada a fortalecer emprendimientos productivos locales. La propuesta contempla cuatro meses de capacitación intensiva y culminará con la entrega de maquinarias y herramientas para los proyectos seleccionados.

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    La propuesta busca democratizar el acceso a la formación técnica con especial foco en los habitantes de Rodeo y alrededores.

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    La convocatoria está destinada a iniciativas radicadas en la provincia que elaboren productos propios, abarcando tanto a proyectos unipersonales como asociativos. Para garantizar un seguimiento adecuado, se habilitarán 130 cupos disponibles en total.

    Fechas clave e inscripción online

    El período de inscripción se encuentra abierto desde este 2 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre, aunque las autoridades aclararon que el registro poderá finalizar antes de tiempo en caso de completarse el cupo establecido.

    La anotación se realizará de manera online a través de un enlace oficial que será difundido en las redes sociales de las carteras ministeriales y del Gobierno provincial.

    Proceso de selección y requisitos

    Una vez finalizada la etapa de inscripción, los postulantes pasarán por una instancia de evaluación psicosocial, donde equipos técnicos analizarán la viabilidad, el impacto y la sostenibilidad de cada emprendimiento en el mercado local.

    El programa busca potenciar el desarrollo económico regional mediante un acompañamiento integral que combina formación profesional y soporte técnico con activos de trabajo concretos para los hacedores sanjuaninos.

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