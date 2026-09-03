La risa y las fantasías serán parte de la nueva edición de Mimo Fest San Juan, un evento que pone en valor el arte de comunicar sin palabras

San Juan será epicentro de un evento que apelará a la emoción, al compartir y a poner en valor el arte de comunicar sin palabras. Sucede que durante dos jornadas se estará llevando a cabo la tercera edición del Mimo Fest , el encuentro que nació para celebrar el arte del mimo que volverá a reunir artistas de distintos puntos del país.

La tercera edición tendrá un significado especial. No sólo coincidirá con la conmemoración del Día Nacional del Mimo, que es el 8 de septiembre, sino que llegará con una consigna que resume el espíritu de la propuesta: “Juguemos con la imaginación” . “Estamos a full organizando todo el festival”, contó Luis Clavero, uno de los organizadores del evento. La iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Asociación Argentina de Mimos de realizar festivales en distintas provincias para visibilizar y celebrar esta disciplina.

“Luego de la pandemia quedamos con ganas de juntarnos, de vernos, y surgió la idea de hacer un festival que involucrara a todas las provincias. Nos demoramos un par de años en tomar la posta, hasta que hace tres años hicimos la primerea edición, muy a pulmón, con el apoyo de empresas amigas que confiaron ciegamente. Quedaron todos muy contentos y se votó para que se hiciera todos los años acá, por lo que vamos por la tercera edición” , comentó a DIARIO DE CUYO con orgullo Luis Clavero, uno de los organizadores del festival y referente del arte en la provincia.

Las ediciones anteriores tuvieron como escenarios la Estación San Martín y el Anfiteatro El Globito. Esta vez, el encuentro dará un paso hacia una nueva casa: el Cine Teatro Municipal . Esto gracias al acompañamiento de la Municipalidad de la Capital. Para los organizadores, el cambio permitirá disfrutar de las obras en un espacio más cómodo y con mejores condiciones para el desarrollo de los espectáculos, pudiendo darle continuidad a la programación sin tener que estar pendientes de cómo estará el clima.

El Mimo Fest no se limitará a una sola expresión artística. La propuesta contará con obras que suman otros lenguajes artísticos como la música y el teatro, en una combinación que busca ampliar la experiencia sobre el escenario. “Es una conjunción de artes”, explicó Clavero.

El festival también plantea una reflexión sobre el lugar que ocupa el cuerpo en la vida cotidiana. Para el organizador, cada vez menos personas se acercan a determinadas expresiones artísticas, en parte porque no las conocen o porque no logran descubrir todo lo que pueden aportar. El mimo, sostuvo, también implica conocer el cuerpo, aprender a utilizarlo y respetarlo. Una mirada que cobra especial relevancia en un tiempo marcado por la presencia constante de las pantallas y la tecnología.

“Estamos tan metidos en la tecnología que el cuerpo pasa a ser una cosa secundaria”, planteó.

Por eso, esta edición decidió poner el foco especialmente en los chicos y en la necesidad de recuperar la capacidad de imaginar. “Juguemos con la imaginación” será el lema que atravesará el encuentro y que apunta también a convocar a los docentes para trabajar la creatividad dentro de las aulas. La intención es que los niños puedan soltarse de una tecnología que, muchas veces, ofrece respuestas inmediatas y todo “servido”, y volver a construir, inventar y jugar desde su propia imaginación.

La apuesta es que cada espectáculo se convierta en una puerta para descubrir el lenguaje del mimo y despertar nuevas ideas. “Los artistas que vienen en sus espectáculos enseñan un montón”, aseguró Clavero.

El dato sobre el Mimo Fest San Juan 2026

El festival se desarrollará durante el lunes 7 y el martes 8 de septiembre, con funciones en distintos horarios para que las familias sanjuaninas se puedan adaptar y sumarse. Las entradas se venden de manera anticipada a $10.000 y se pueden conseguir comunicándose al 2644598225.

Con funciones de alrededor de 40 minutos, el Mimo Fest buscará ofrecer una propuesta accesible para disfrutar en familia, reírse, distraerse y, al mismo tiempo, acercarse a un lenguaje artístico diferente. Cada obra tendrá su propia impronta y sus propios recursos, pero todas compartirán una misma invitación: mirar más allá de las palabras y dejar que la imaginación complete lo que sucede sobre el escenario.

Todas las funciones se realizarán en el Cine Teatro Municipal, ubicado sobre calle Mitre frente a la Plaza 25 de Mayo.

Programación del Mimo Fest

Lunes 7 de septiembre

10 horas – Pum Flin Paf! – Gioco (Buenos Aires)

15 horas – *Crepes – Tespis (Buenos Aires)

*La comicidad de una valija – Roque Clonw (Mendoza)

Martes 8 de septiembre

10 horas – Aventuras a todo terreno – Les arbres (Mendoza)

15 horas – Proyecto musical escénico teatral – Microteatro colectivo cultural (Buenos Aires)

-Gran variete y cierre del festival

19 horas – *Mimostruos (San Juan)

*Gioco (Buenos Aires)

*Tepsis (Buenos Aires)

*Roque Clown (Mendoza)

*Les arbres (Mendoza)

*Microteatro colectivo cultural (Buenos Aires)