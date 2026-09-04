"Umbral", el disco sanjuanino donde el tango y el folclore cruzan la frontera hacia nuevos lenguajes

Hay una frontera en la música que no siempre necesita ser visible para poder cruzarse. Ese espacio entre lo conocido y lo nuevo es el que Lucas Maureira eligió como concepto para su nuevo trabajo discográfico. “Umbral” se llama el álbum que el guitarrista y compositor sanjuanino lanzó recientemente y que reúne tango, folclore y recursos de otros lenguajes musicales en un registro realizado completamente en vivo.

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El trabajo musical fue grabado en abril en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario junto al Trío de Cuerdas Ámbar, en una experiencia que también incorporó la presencia escénica de los bailarines Federico Heredia y Nadia Caparrós. El resultado fue una propuesta que combinó música, danza y una puesta audiovisual pensada especialmente para ese escenario.

“Ya que estaba la fecha y en un escenario importante, pensamos en la posibilidad de grabar disco en vivo” , relató Maureira a DIARIO DE CUYO.

La historia de “Umbral” comenzó a partir de una invitación del Teatro del Bicentenario a Maureira y al trío de cuerdas para realizar una presentación en el marco de una programación especial que se realizó por Semana Santa durante este año. El espectáculo se denominó “Tango y Folclore del Nuevo Siglo” y en ese contexto apareció una posibilidad que terminó transformándose en el nuevo trabajo discográfico.

La propuesta contempla obras que el músico viene trabajando con el Trío de Cuerdas Ámbar y, al mismo tiempo, suma composiciones nuevas que se escucharon por primera vez en vivo. De esa manera, el álbum no funciona sólo como un registro de lo que ya estaba construido, sino también como una fotografía de un momento creativo nuevo.

Umbral y el desafío de lanzar un material sin edición ni retoques

Uno de los principales desafíos de grabar en vivo fue conservar lo que ocurre cuando la música sucede frente al público, sin posibilidad de volver atrás.

El proceso técnico implicó un trabajo especial para definir cómo microfonear cada instrumento y registrar el espectáculo de manera adecuada. Luego, ese material sirvió como base para la mezcla y la masterización. Pero para Maureira, el verdadero valor del formato está en otra parte, y es en conservar la dimensión humana de la interpretación.

“El desafío del disco en vivo, como todo lo que es un registro tal cual se toca ahí, es que no hay margen al error. Es como sale ahí”, explicó.

Esa condición terminó convirtiéndose en una de las características que más valora del álbum. La frescura de una interpretación en directo, con sus pequeñas imperfecciones, queda preservada como parte de la obra. “Si la música es perfecta se pierde esa calidad humana”, sostuvo el músico, al considerar que esos detalles también forman parte del encuentro entre quienes interpretan.

La reflexión aparece, además, en un contexto atravesado por el avance de la Inteligencia Artificial aplicada a la música. Maureira plantea que una obra puede sonar técnicamente impecable, pero que el paso de las escuchas permite advertir aquello que muchas veces falta: la interacción humana entre músicos.

“Queríamos hacer este disco en vivo para seguir haciendo cosas en vivo y humanas”, resumió.

El “umbral” entre varias músicas, el concepto detrás del nombre

El nombre del disco no fue elegido al azar. “Umbral” representa el lugar de paso entre el lenguaje tradicional y las influencias que ingresan desde otros universos sonoros.

La propuesta parte de las raíces del tango y el folclore argentino, pero suma elementos de la música contemporánea, la música clásica y el jazz. El trabajo es presentado así como una apertura hacia nuevos lenguajes sonoros, con armonías modernas y un elaborado contrapunto. La idea es que la música permanezca permanentemente en ese punto de encuentro, donde los géneros se cruzan y dejan de funcionar como compartimentos cerrados.

Esa mezcla fue también uno de los aspectos que sorprendió en la recepción del álbum. Según el músico, los primeros comentarios fueron positivos y muchos oyentes destacaron una propuesta que, aunque tiene al tango y al folclore como punto de partida, incorpora recursos de otros lenguajes.

Un disco nacido en San Juan que busca volver a San Juan

Aunque Maureira actualmente reside en Buenos Aires, la intención es que “Umbral” también tenga su presentación formal en la provincia que vio nacer el proyecto.

El músico adelantó que ya trabajan en la posibilidad de presentar el trabajo tanto en Buenos Aires como en San Juan, con la intención de realizar una presentación en la provincia hacia fin de año.

La idea es encontrar un espacio cultural que permita recuperar el espíritu del espectáculo que originó el álbum y, como suele ocurrir en sus presentaciones, sumar alguna sorpresa.

Mientras tanto, “Umbral” ya inició su recorrido en plataformas digitales y se presenta como un nuevo capítulo en la carrera de Maureira, cuya obra abarca desde trabajos solistas y de cámara hasta composiciones sinfónicas y audiovisuales. La propuesta musical se puede disfrutar en plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube, entre otras.