La Oveja Negra y los García: reprogramaron el recital por mal tiempo

El espectáculo que la banda iba a dar el sábado 11 de septiembre pasa para el sábado 26 del corriente mes, en el Teatro Kümmel.

La presentación de la banda sanjuanina La Oveja Negra y los García en el Teatro Oscar Kümmel de Rawson, anunciada originalmente para este sábado 12 de septiembre a las 21:00, fue reprogramada. La decisión se tomó ante el pronóstico de inclemencias climáticas para el fin de semana, buscando garantizar la comodidad del público.

Se trata del concierto pensado para celebrar los 22 años de trayectoria del grupo liderado por Carlos "Tuti" García, con un recorrido de más de 20 temas, invitados locales como la banda C-K2, el dúo integrado por Tomy Puebla y Pablo Agüero, y un patio gastronómico.