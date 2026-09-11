    • 11 de septiembre de 2026 - 19:14

    La Oveja Negra y los García: reprogramaron el recital por mal tiempo

    El espectáculo que la banda iba a dar el sábado 11 de septiembre pasa para el sábado 26 del corriente mes, en el Teatro Kümmel.

    La Oveja Negra y Los García, show reprogramado.&nbsp;

    La Oveja Negra y Los García, show reprogramado. 

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    Se trata del concierto pensado para celebrar los 22 años de trayectoria del grupo liderado por Carlos "Tuti" García, con un recorrido de más de 20 temas, invitados locales como la banda C-K2, el dúo integrado por Tomy Puebla y Pablo Agüero, y un patio gastronómico.

    Desde la organización confirmaron que la gran fiesta se trasladará al sábado 26 de septiembre. El evento se llevará a cabo en el mismo escenario del Teatro Kümmel, manteniendo el horario y la propuesta artística original. Además, remarcaron que todas las entradas y reservas previas continuarán siendo plenamente válidas para la nueva fecha.

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