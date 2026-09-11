    • 11 de septiembre de 2026 - 06:46

    Cinema Paradiso: por primera vez, este clásico del cine se verá completo en San Juan

    El espacio que coordina Carlos Cerimedo proyectará en la provincia la versión extendida de premiado film italiano.

    Cinema Paradiso, en versión extendida, para disfrutar sin apuros.&nbsp;

    Cinema Paradiso, en versión extendida, para disfrutar sin apuros. 

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    La función especial permitirá disfrutar de un montaje de 168 minutos, superando ampliamente el corte que llegó a las salas internacionales y se alzó con la estatuilla de la Academia de Hollywood a Mejor película de habla no inglesa en 1989.

    Este material llegó a manos de Cerimedo como un intercambio entre coleccionistas. “Fue gracias a amigos de Buenos Aires, que son tan o más cinéfilos que yo y que cada tanto intercambiamos películas difíciles, que pude conseguirlo”, contó a DIARIO DE CUYO. Tal como indicó, esta versión original recupera cerca de 40 minutos. Son los que la producción decidió omitir en su momento para agilizar la distribución del filme, tras un debut que no fue lo que se esperaba.

    En este metraje inédito, la trama profundiza en la etapa adulta del protagonista, Salvatore Di Vita, un consagrado realizador cinematográfico. Tras retornar a Giancaldo, su comunidad natal en Sicilia, el personaje central experimenta un conmovedor reencuentro con su antiguo amor de juventud y descubre a la hija de esa mujer que marcó su pasado. Estas secuencias aportan matices fundamentales sobre la nostalgia, el paso del tiempo y la madurez afectiva del personaje principal.

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    Un homenaje al cine

    Lanzada a finales de la década de 1980, la obra relata la infancia y crecimiento de Salvatore en un pequeño pueblo de la Italia de posguerra, donde la sala local representa el mayor atractivo comunitario. Fascinado por la ilusión de la pantalla grande, el pequeño establece una entrañable amistad con Alfredo, el proyeccionista del lugar, quien le transmite las claves y secretos del oficio.

    La película contó con las actuaciones destacadas de Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio y Agnese Nano, sumadas a una icónica banda sonora firmada por Ennio Morricone junto a su hijo Andrea. Tras un paso modesto por los cines italianos, el recorte de su duración impulsó su éxito global y la llevó a ganar el Premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa, además del Gran Premio del Jurado en Cannes y múltiples reconocimientos BAFTA.

    Cita con una joyita del séptimo arte

    Cinema Paradiso, versión extendida

    • Día: martes 15 de septiembre
    • Hora: 20:00 h
    • Lugar: Cine Teatro Municipal de Capital (Mitre pasando Mendoza)
    • Entrada: gratuita
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