María Becerra llegará a San Juan con Quimera y todavía falta conocer la fecha

Los fanáticos sanjuaninos de María Becerra ya tienen un motivo para ilusionarse: la cantante llegará a San Juan como parte de Quimera Tour , la ambiciosa gira con la que está recorriendo Argentina y distintos países de Latinoamérica. El anuncio confirmó a la provincia dentro del recorrido, aunque todavía queda una incógnita importante por resolver: no hay fecha ni escenario oficializados para su presentación .

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La noticia aparece en uno de los momentos de mayor convocatoria de la carrera de la artista argentina. Quimera llevó a Becerra a desarrollar un espectáculo en formato 360°, con una puesta que combina música, narrativa, performance y un importante despliegue audiovisual alrededor de las distintas identidades que atraviesan su último disco.

Por el momento, no se comunicaron el día, el lugar ni cuándo comenzará la venta de entradas para el espectáculo en la provincia . Esos detalles deberán conocerse en un próximo anuncio, por lo que los seguidores sanjuaninos tendrán que estar atentos a las redes oficiales de la cantante y a las novedades de la producción, que estará a cargo de Aurea Concept.

La llegada a San Juan se incorpora a una gira que ya tiene numerosas presentaciones confirmadas. En Buenos Aires, Becerra agotó ocho funciones en el Movistar Arena durante noviembre y luego agregó un nuevo espectáculo para febrero de 2027. También anunció presentaciones en otras ciudades argentinas y diferentes destinos de Latinoamérica.

Quimera, mucho más que un recital

El espectáculo gira alrededor de Quimera, el proyecto conceptual con el que Becerra construyó diferentes universos a partir de sus alter egos Maite, Jojo, Shanina y Gladys. Cada personaje representa una faceta emocional y estética distinta, que luego se traslada al escenario mediante canciones, vestuario, imágenes y performances.

La propuesta en vivo recupera también los grandes éxitos que marcaron su carrera, pero los integra dentro de un show pensado para ser una experiencia más inmersiva. El formato 360° coloca el escenario en el centro y permite que el público rodee a la artista, reforzando el concepto visual y teatral que distingue esta nueva etapa.

El impacto comercial ya quedó reflejado en Buenos Aires: las primeras funciones anunciadas fueron agotándose hasta alcanzar ocho Movistar Arena con entradas vendidas. Antes, la cantante había protagonizado dos multitudinarios espectáculos en River Plate, otro de los hitos de una carrera que también la llevó a escenarios internacionales como Coachella y Viña del Mar.

Ahora será el turno de San Juan, aunque todavía sin una fecha marcada en el calendario. La confirmación de la provincia como destino del Quimera Tour abre la expectativa por uno de los espectáculos nacionales más convocantes del momento y deja pendiente el anuncio que todos sus seguidores esperan: cuándo podrán finalmente verla en vivo.