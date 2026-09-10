Laurita Fernández: "En la vida todo te va preparando para lo que viene"

Dirigida por Marcos Carnevale y producida por un destacado equipo encabezado por Adrián Suar, Guillermo Francella y Pablo Kompel , “La cena de los tontos” llega a San Juan en el marco de su gira nacional e internacional . Laurita Fernández, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez encabezan el elenco de esta taquillera adaptación.

Tras liderar en Buenos Aires y Mar del Plata —donde superó los 200.000 espectadores y se alzó con múltiples premios Estrella de Mar, incluyendo Mejor Comedia, Mejor Actriz para Laurita Fernández y Mejor Actor para Martín Bossi—, la obra promete hacer reír también al público sanjuanino.

Previo a su estreno en la provincia, Laurita habló con DIARIO DE CUYO sobre el éxito de la obra que protagoniza, los desafíos de encarar esta comedia, su carrera y sus proyectos a futuro.

— Suceso en Capital y Mar del Plata, gira, entradas agotadas ¿Cómo se vive el éxito de La cena de los tontos?

— Sí, son dos años que lleva en cartel... Creíamos que el público lo iba a recibir muy bien, pero superó nuestras expectativas. Estamos agregando funciones en plazas donde hace muchos años no se hacían funciones y nos llena de alegría y de responsabilidad. Estamos todo el tiempo ajustando y mejorando la comedia para que cada uno de los que se sienta en esa platea se lleve una noche realmente inolvidable. Para nada es una obra que vamos, la hacemos y listo, nos vamos a comer. Termina la función y todos nos reunimos a ver “Uy, mirá esto que estuvo bueno”, “¿Y si hacemos tal cosa?”. Sabemos el esfuerzo que es costear una entrada para ir al teatro, que muchos se toman ese rato para desconectar, vivir una noche diferente... Bueno, hay que estar a la altura de ese esfuerzo. Lo que les prometemos es que se van a reír mucho. Es una comedia que está muy viva, la gente se ríe cada cinco segundos, es un delirio. Está muy bien escrita, es un clásico que se ha hecho en todas partes del mundo y que en esta oportunidad adaptamos al presente nuestro.

Sabemos el esfuerzo que es costear una entrada para ir al teatro, que muchos se toman ese rato para desconectar, vivir una noche diferente... Bueno, hay que estar a la altura de ese esfuerzo Sabemos el esfuerzo que es costear una entrada para ir al teatro, que muchos se toman ese rato para desconectar, vivir una noche diferente... Bueno, hay que estar a la altura de ese esfuerzo

— El guion es fundamental, pero la interpretación también. No es fácil hacer reír….

— Claro, porque la comedia es una partitura, los silencios cuentan, el timing, la manera en la que lo decís... El arte de hacer reír no es fácil, es cierto, pero el grupo está conformado por muchas personas que tenemos mucho humor en la vida y eso se traslada al escenario. Y además estoy rodeada de grandes comediantes como Martín y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos otros comediantes que me dieron herramientas para llegar a componer estos personajes, porque acá juego a desdoblarme y ser dos mujeres diferentes en cada función, eso está rebueno.

— ¿Sentís que te desafía como actriz, que aporta al camino que estás haciendo?

— Obvio, obvio, sí. Cada proyecto que elijo es porque siento que me va a aportar algo, que me va a dar herramientas nuevas. Trato por lo general de no repetirme, para seguir desafiándome, para seguir incorporando herramientas. Entonces sí, sin duda es un gran desafío.

Laurita Fernández y Martín Bossi

Cada proyecto que elijo es porque siento que me va a aportar algo, que me va a dar herramientas nuevas. Trato por lo general de no repetirme, para seguir desafiándome Cada proyecto que elijo es porque siento que me va a aportar algo, que me va a dar herramientas nuevas. Trato por lo general de no repetirme, para seguir desafiándome

— Tu explosión en el medio fue como bailarina en ShowMatch. ¿Fue una plataforma para llegar acá? ¿Esto también es un tránsito hacia otro objetivo?

— Yo creo que todo es un tránsito para otras cosas, todo te va llevando… Creo que en la vida todo te va preparando para lo que viene. Creo mucho en eso. Yo estudié toda mi vida teatro, baile, canto; me hice conocida bailando, pero después pude tener oportunidades de proyectos en los que podía explotar el canto, la actuación... Me gusta tener todas las herramientas disponibles. Y disfruto mucho del presente, pero eso no significa quererme quedar para siempre así. Y a la vez comprendí que está buenísimo ir por más, pero disfrutando del presente.

— Y en ese tren también llegó la conducción…

— Sí, me encanta... Llegó a mi vida porque yo hacía shows de animación en eventos, porque necesitaba un sueldo más. Ahí empecé a darme cuenta que me gustaba mucho esto de entretener y después se me dio la oportunidad de conducir. Lo que más me gusta de la conducción es que podés ser vos misma. Además, me di cuenta de que no había muchas conductoras jóvenes mujeres en ese momento y me parecía como un espacio a ocupar…

— Y parece que lo ocupaste muy bien, hiciste varias y ahora se viene Olga ¿Es así?

— Todavía no te podría confirmar nada. Es verdad que hay una linda propuesta y muchas ganas de hacer algo ligado a los juegos y el entretenimiento, así que, si se da, muy pronto habrá novedades…

— Todo esto es lo lindo de la carrera, pero hay un lado no tan lindo que tiene que ver con la exposición…

— Sí, tiene sus beneficios, pero también su costo, como bien vos decís; pero fui aprendiendo y hoy cuido bastante mi intimidad. Obviamente comparto cosas, pero hasta ahí. Soy bastante cuidadosa en mi privacidad y me gusta encontrar ese equilibrio de hasta dónde abrir la puerta y hasta dónde es divertido mostrar.

Soy bastante cuidadosa en mi privacidad y me gusta encontrar ese equilibrio de hasta dónde abrir la puerta y hasta dónde es divertido mostrar Soy bastante cuidadosa en mi privacidad y me gusta encontrar ese equilibrio de hasta dónde abrir la puerta y hasta dónde es divertido mostrar

— Has estado en el centro de varias polémicas ¿Cómo las manejás?

— Las fui sorteando como pude…

—¿Cómo es el ambiente artístico, difícil?

— Decir ambiente artístico en general es muy amplio. Yo por lo general tengo mis amigos fuera del medio, me he hecho amigos en el medio también, pero no soy una persona de vincularme más allá de mi laburo con la gente con la que trabajo. Mis cosas personales y lo que me pasa lo hablo con mi gente con la que me siento cómoda y en la que uno confía. En el medio, como en todo ámbito, existe de todo. Capaz que, en el nuestro, como se juega mucho el ego y esa cosa de querer que te elijan y de que hay tantos queriendo ocupar un mismo lugar, uno perciba cierto aire de competencia. Pero yo lo sentía más cuando empecé, hoy no lo vivo así. Me ha tocado siempre rodearme de colegas recopados que me han aportado un montón... Yo creo que en mi balanza siempre ha pesado más lo bueno, lo mejor.

La cita en el Teatro Sarmiento

La cena de los tontos

Con Laurita Fernández, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Esteban Proll y Guillermo Arengo.