Estrenos de cine en San Juan: terror, magia, música y reestrenos copan la cartelera

Los estrenos de cine en San Juan renuevan la cartelera este jueves 10 de septiembre variadas y atractivas propuestas. Las salas locales reciben novedades que van desde el terror desgarrador hasta la comedia mágica, el cine familiar, la acción desenfrenada y un esperado documental musical.

Laurita Fernández: "En la vida todo te va preparando para lo que viene"

Entre los principales títulos debutan El heladero: dulce sabor a muerte , la comedia Hechizo de amor: la magia continúa , la familiar Tadeo el explorador y la lámpara mágica , el filme de acción Código: venganza y el documental musical Oasis: Don’t Look Back in Anger . Además, los cines celebran el 25 aniversario de dos grandes clásicos con los reestrenos de Shrek y Rápido y Furioso.

Dirigida por Eli Roth. La trama sigue a un sonriente vendedor de helados en un pueblo veraniego que desata una masacre cuando los niños que consumen sus dulces se transforman en maníacos homicidas sedientos de sangre contra los adultos.

Con Sandra Bullock y Nicole Kidman. Sigue a las hermanas Sally y Gillian Owens junto a una nueva generación de brujas, quienes deben enfrentar la maldición familiar que condena a sus parejas para romperla de una vez por todas.

Cuarta entrega de la saga 'Tadeo Jones'. Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia. Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista hacia la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, presa de los celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos la querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:30 h

Multiplex. 2D Cast: 16:00, 18:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a domingo 15:20 h. Todos los días 16:00 y 18:10 h

CÓDIGO: VENGANZA (Acción/123’/R-13)

Después de que su jefe multimillonario es asesinado frente a él, el agente de seguridad Cole Reed (Jason Statham) es incriminado por el crimen y queda al borde de perderlo todo. Perseguido por fuerzas internacionales, Reed deberá limpiar su nombre y descubrir la conspiración detrás del asesinato, en una carrera contrarreloj con acción intensa en alta mar y en letales entornos corporativos.

Play Cinema. 2D Cast: 21:00 h

Multiplex. 2D Cast: 18:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto domingo) 22:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:00 h

OASIS: DON’T LOOK BACK IN ANGER (Drama /120’/+13)

El documental narra la gira de reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher (Oasis Live '25), e incluye imágenes exclusivas de ensayos, tras bambalinas y sus primeras entrevistas juntos en más de dos décadas.

Multiplex. 2D Sub: 20:30 h

SHRECK - 25 ANIVERSARIO – Reestreno (Animación – Infantil /95’/ATP)

La historia sigue a un ogro malhumorado que emprende una aventura junto a un divertido burro parlanchín para rescatar a una princesa y recuperar la paz de su pantano

Cinemacenter. 2D Cast: 20:00 h

RÁPIDO Y FURIOSO – 25 ANIVERSARIO – Reestreno (Acción /106’/+13)

La historia sigue al policía encubierto Brian O'Conner, quien se infiltra en las carreras clandestinas de Los Ángeles para atrapar a Dominic Toretto, el rey del tuning sospechoso de robar camiones en movimiento.

Cinemacenter. 2D Cast: viernes, sábado, lunes y miércoles 21:50 h. 2D Sub: jueves, domingo y martes 21:50 h

EN CARTELERA

PEPITA LA PISTOLERA (Drama/95’/R-17)

Bajo la dirección de Lucía Puenzo, la historia se ambienta en la ciudad de Mar del Plata durante 1985. Margarita Di Tullio, interpretada por Luisana Lopilato junto a Claudio Tolcachir y Alberto Ajaka, es una mujer embarazada que trabaja en la calle. Para librarse del yugo de la delincuencia y las redes locales, decide montar su propio negocio clandestino valiéndose de armas.

Play Cinema. 2D Cast: 23:15 h

Multiplex. 2D Cast: 20:00 h (jueves, sábado, lunes y miércoles)

Cinemacenter. 2D Cast 22:50 h

COYOTE VS ACME (Aventura/104’/G)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 18:10, 19:20 h

Multiplex. 2D Cast: 16:10, 18:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a domingo 15:00 h. Todos los días 17:20 y 19:30 h

LA NOCHE DEL DEMONIO: ESTÁN ENTRE NOSOTROS (Terror/106’/R-17)

Una joven madre descubre que puede entrar a "El Más Allá" desde su antigua casa, abriendo sin querer una grieta que permite a los demonios cruzar al mundo real.

Play Cinema. 2D Cast: 23:30 h

Multiplex. 2D Cast: 20:10, 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:10, 22:30 h

YO, NARCISO (Comedia/95’/G)

Con Adrián Suar y Natalia Oreiro. Una profesora de sociología investiga el narcisismo moderno y se infiltra como paciente de un cirujano plástico muy egoísta.

Play Cinema. 2D Cast: 20:00, 21:40, 23:10 h

Multiplex. 2D Cast: 22:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:30 h

PAW PATROL (Infantil/89’/G)

Los cachorros llegan a una isla tropical de dinosaurios tras una tormenta. Allí conocen a Rex y deben frenar un volcán activado por el alcalde Humdinger.

Play Cinema. 2D Cast: 16:10 h

Multiplex. 2D Cast: 16:10 y

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a domingo 15:40 h. Todos los días 18:20 h

SPIDERMAN: UN NUEVO DIA (Acción/144’/G)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Play Cinema. 2D Cast: 17:50, 18:50, 20:40 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 19:30 h. 2D Cast: 22:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:50, 19:50, 22:40 h

LA ODISEA (Drama/175’/R-13)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Play Cinema. 2D Cast: 22:40 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 21:30 h

Cinemacenter. 2D Cast Sala turbo: jueves, domingo y martes 21:30 h. Todos los días 18:00 h. Viernes, sábado, lunes y miércoles 21:30 h.

TOY STORY 5 (Infantil/102’/G)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00, 17:20 h

Multiplex. 2D Cast: 16:20. 4D/3D Cast: 17.35 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:40 h

CINE ARTE: LOS COLORES DEL TIEMPO (Comedia dramática /120’/ +13)

Bajo la dirección del cineasta Cédric Klapisch, la trama sigue a cuatro primos que deben inventariar una mansión familiar abandonada tras recibir una herencia. En el proceso descubren antiguos secretos vinculados a una antepasada del siglo XIX. El elenco principal está encabezado por los actores Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Julia Piaton, Paul Kircher y Cécile de France.

Multiiplex. 2D Sub: 20:00 h (viernes, domingo, martes)

MINIONS Y MONSTRUOS (Animación/90’/ATP)

Sigue a los icónicos personajes amarillos en una caótica aventura ambientada en el Hollywood de los años 20. En su búsqueda por criaturas aterradoras para protagonizar una película de monstruos, se asocian con una misteriosa criatura verde y terminan liberando amenazas que pondrán en riesgo al planeta.

Multiplex. 4D/3D Cast: 15.50 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:20 h

ZONA CERO (Terror/123’/R-17)

Bajo la dirección de Yeon Sang-ho, la historia sigue un brote repentino de mutación viral durante una convención científica. Con las instalaciones totalmente selladas, los sobrevivientes deben enfrentarse a los infectados que mutan rápidamente. El reparto principal está integrado por Jun Ji-hyun, Ji Chang-wook, Kim Shin-rok y Koo Kyo-hwan, quienes luchan desesperadamente por salvar sus vidas en medio de un violento encierro claustrofóbico.