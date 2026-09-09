La aspirante sanjuanina a Campeona Nacional de Malambo Femenino se llama Romina Barrionuevo y es de Caucete

Tras la celebración por su logro, la bailarina sanjuanina Romina Barrionuevo volvió a sumergirse en una intensa preparación, ahora con la mirada puesta en Córdoba, donde en octubre buscará consagrarse en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino . La representante caucetera,superó con éxito el preselectivo provincial y se convirtió en la aspirante sanjuanina al título mayor .

Integrante de la Academia Valkiria Malambo -bajo la tutela del profesor Rodrigo Álvarez- para Romina llegar a Valle Fértil, una vez más, y exhibir el trabajo realizado a lo largo del año en un rubro “muy competitivo”, representó una vivencia cargada de sensaciones.

" Es una categoría bastante exigente, bastante desafiante, y el poder ir y mostrar nuestro trabajo, nuestras horas de ensayo, toda la dedicación que le ponemos, la verdad que es muy emocionante ", afirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO, no sin destacar el esfuerzo logístico que requiere trasladarse a los escenarios donde se disputan los selectivos. Sin embargo, la experiencia previa es un punto a favor.

Es que, en la edición pasada, Barrionuevo se alzó con el subcampeonato provincial, lo que le permitió acceder por primera vez al escenario cordobés. Una experiencia que suma a la de este 2026, cuando tendrá la representación de la provincia en la máxima categoría del certamen.

" Fue un sueño hecho realidad poder conocer el escenario de Córdoba el año pasado, poder compartir con todas las provincias; es algo que aporta muchísimo a nuestra formación y a esta nueva experiencia ", comentó.

Pasión por el malambo femenino

No hace mucho tiempo que Romina se dedica a esta danza que impactó fuertemente en su vida artística. Inició su trayectoria incursionando en el folclore general y fue allí donde “descubrió” esta pasión, a la que se lanzó de lleno. Apenas tres años de práctica continua le bastaron para posicionarse en un lugar destacado de la escena provincial.

"La disciplina que requiere es muy fuerte. El poder hacerlo, el poder superarse a uno mismo constantemente, el proceso... Si bien es muy exigente y también hay frustraciones, porque a veces las cosas no salen como uno quiere y es un proceso bastante largo, donde no hay resultados inmediatos, es muy apasionante", explicó.

Romina con su preparador, Rodrigo Álvarez, cabeza de Valkiria Malambo

La rutina de entrenamiento va más allá de las tablas y requiere un acondicionamiento integral para responder al desgaste físico de las competencias. Barrionuevo, que se especializa en malambo norteño, enfatizó en la fuerza, coordinación y una preparación atlética constante para sostener el nivel requerido.

"Se necesita una disciplina extra, tener un buen estado físico, buena resistencia, buena alimentación, para poder cumplir lo que la categoría requiere", sostuvo la artista, quien celebra el paulatino crecimiento de la disciplina a nivel federal.

“Cada año se van sumando muchas más chicas de todas las edades, de categoría infantil hasta mayor. Y la verdad que es algo muy lindo ver que cada vez son más mujeres las que se animan a esto”, expresó.

Camino a Córdoba con expectativas renovadas

De cara al compromiso de octubre -el Campeonato Naconal de Malambo Femenino tendrá lugar en Tanti, del 7 al 12- la malambista asume el desafío con una mezcla de aspiración y disfrute, entendiendo que la vivencia en el escenario mayor constituye en sí misma una meta cumplida. El objetivo principal apunta a consolidar la propuesta estética trabajada junto a su equipo técnico.

Barrionuevo debutó el año pasado en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino como subcampeona provincial

"El año pasado fuimos con el objetivo de conocer el festival. Este año vamos con la intención de disfrutar, de poder estar nuevamente en ese escenario mostrando nuestro trabajo", señaló Barrionuevo sobre su mentalidad para la competencia. Igualmente, admitió que el anhelo de alcanzar las instancias finales está presente: "Obviamente se festejaría muchísimo el poder llegar a una final, pero bueno, mientras tanto disfrutamos del proceso", señaló la campeona provincial, quien subrayó el buen desempeño de los artistas sanjuaninos.

- San Juan tiene un muy buen nivel en sus artistas, tanto en danza general como en malambo. Y bueno, los mejores del país estarán allá…

- Vos, entre ellos…

-Y ahí, yo, sí... Y representando a la provincia, que es muy emocionante.