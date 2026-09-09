El colectivo 18 Mundos viaja con sus obras de arte rumbo a Córdoba

El colectivo de artistas visuales sanjuaninos 18 Mundos concretará su primera salida de la provincia para presentar una destacada exposición en Córdoba . Invitados formalmente a exponer en la prestigiosa Sala Caraffa de La Cumbre, el 11 de septiembre inaugurarán "Cartografías, Soberanía y Tramas".

Abierta hasta el 17 de octubre, la muestra reunirá las producciones de once artistas locales: Adriana Carbajal, Agostina Hebilla, Beatriz del Bono, Cristian Fischer, Graciela Faedo, Jamile Apara, Marcela Herrera, Marcelo Uliarte, Marita Pérez, María Estela Aballay y Silvia Bianco. La propuesta cuenta con la curaduría compartida entre Graciela Faedo y Marcela Herrera, sumada a la elaboración del texto curatorial a cargo de Carolina Schvartz.

Esta incursión fuera del territorio provincial se dio de la mano de terceros que valoran la destacada trayectoria del grupo. Graciela Faedo, integrante y curadora de la exposición, contó a DIARIO DE CUYO que “ hace dos años Natacha Cruz y Elmer Meza (conocidos cultores del jazz local) estuvieron charlando y me dijeron que habían estado contándole de nosotros al director de la Sala Caraffa . Entonces, este señor, que en ese entonces era director de la sala y actualmente es el secretario de Cultura de la Municipalidad de La Cumbre, se interesó mucho por el tipo de actividad colectiva , porque en realidad no es muy común permanecer en el tiempo trabajando de la manera en que trabaja 18 Mundos, tratando de conservar la identidad de cada uno, pero bajo un trabajo conjunto”.

A partir de ese interés inicial, el funcionario entabló comunicación con los creadores sanjuaninos. Faedo recordó que conversaron sobre la filosofía que impulsa al grupo, lo que derivó en la idea de proyectar una exhibición en el espacio cultural serrano .

La concreción del proyecto demandó tiempo y una cuidadosa planificación logística. Dado que la agrupación opera de manera autogestionada, el traslado y la producción requerían condiciones de viabilidad para cada uno de los participantes. “ Este colectivo es autofinanciado e independiente, entonces tenemos que pensar cada movimiento, porque tiene que ser accesible para todos los integrantes del grupo ”, relató Faedo. Finalmente, el año pasado pactaron esta fecha y comenzamos a preparar lo necesario. “Fue una invitación generosísima por parte de Charly Spinelli, secretario de Cultura de La Cumbre. La sala Caraffa es una sala preciosa”, valoró la artista.

Una muestra representativa de 18 Mundos

Para esta presentación en la Sala Caraffa, los miembros de 18 Mundos diseñaron una propuesta integral que resume el recorrido conceptual desarrollado en sus últimos proyectos. La exhibición sintetiza tres ejes que fueron abordados previamente en distintas salas sanjuaninas: "Cartografías de la paz" (Sociedad Israelita), "Territorialidades y soberanía de los cuerpos" (Auditorio Juan Victoria) e "Historias bajo la trama" (Chalet Cantoni).

“Decidimos armar una muestra que resumiera un poco lo que es 18 Mundos, entonces hemos hecho una conjunción de estas tres muestras, que representa al grupo”, dijo Faedo. “Salió algo realmente muy interesante, con un lenguaje muy claro, muy directo, muy sencillo; y además donde cada obra potencia a la obra subsiguiente, que creo que es un poco lo que nos identifica como grupo”, se explayó.

Esta oportunidad de llevar su producción fuera de San Juan se alinea con las aspiraciones del grupo, que busca mantener una presencia activa en la escena cultural.

“Nosotros somos un grupo de profesionales que estamos trabajando conjuntamente y siempre con el objetivo de poder superarnos, con el objetivo de poder estar presente en el entramado cultural de la provincia. Eso es en realidad el objetivo que tenemos, es el de crear acciones culturales y esta posibilidad que tenemos de salir de San Juan y de proyectarnos hacia otros lugares y de tener la mirada de otros espacios realmente es un desafío muy importante y es algo que veníamos buscando y que veníamos necesitando como equipo de trabajo. Así que estamos muy felices, muy agradecidos”, expresó Faedo.

Con el envío previo de los trabajos a la sede cordobesa, los artistas se alistan para concretar este viaje, un punto destacado en la trayectoria del colectivo. “Con esta muestra concluiríamos el año de trabajo para 18 Mundos, que ha sido intenso y por demás fructífero, y estamos felices por ello”, cerró Graciela.