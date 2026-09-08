    • 8 de septiembre de 2026 - 19:45

    Vuelve la Fiesta del Cine a San Juan, con entradas desde los $5.000

    Será desde el 10 al 16 de septiembre, en las tres salas comerciales de la provincia.

    La Fiesta del Cine comenzará el próximo jueves en San Juan, con importantes descuentos.&nbsp;

    La Fiesta del Cine comenzará el próximo jueves en San Juan, con importantes descuentos. 

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    Los amantes del séptimo arte en San Juan están de parabienes. Del 10 al 16 de septiembre se desarrollará una nueva edición de la Fiesta del Cine, una propuesta que permitirá a los espectadores disfrutar de sus películas favoritas y de los últimos estrenos en pantalla grande con tarifas fuertemente rebajadas y promociones.

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    Entradas con descuentos y promos

    Durante toda esta semana especial, las salas comerciales de la provincia -Play Cinema, Multiplex y Cinemacenter- ofrecerán funciones generales de formato 2D y 3D por un valor promocional de $5.000 la entrada. Para quienes busquen una experiencia diferente o de mayor confort, formatos especiales como las salas 4D se encontrarán a un precio de $10.000.

    Además del incentivo en la boletería, algunas salas dispondrán de importantes descuentos en golosinas y combos. En salas como Multiplex, los asistentes podrán adquirir el balde de pochoclos por $10.000. Por su parte, la cadena Play Cinema confirmó que sumará promociones especiales en su espacio de Candy Bar. Y Cinemacenter anunció que la compra de tickets online "puede venir con sorpresa".

    Justamente, para evitar filas y asegurar un lugar en la sala, el público podrá adquirir los tickets de forma anticipada y digital. Con una cartelera variada y precios accesibles, los cines sanjuaninos invitan a esta gran celebración del cine en la provincia.

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