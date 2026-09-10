Lectura, escritura y reels: un nuevo taller propone llevar los textos al lenguaje audiovisual en San Juan

El mundo de la escritura también encuentra nuevas formas de circulación en las pantallas. Con esa premisa, el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ estará albergando un Taller de lectura y escritura con eje transversal en producción audiovisual , una propuesta que buscará que los sanjuaninos no sólo trabajen sobre sus textos, sino que también exploren distintas maneras de convertirlos en piezas audiovisuales.

El espacio será coordinado por Federico Araya, el taller tendrá una duración de tres meses y estará abierta a estudiantes mayores de 18 años, docentes, artistas y público en general.

La propuesta está pensada tanto para quienes recién comienzan a escribir como para aquellos que cuentan con experiencia en la materia. "El taller está destinado a escritores y escritoras jóvenes y adultos que estén comenzando a escribir o que tengan experiencia, incluso si han publicado" , explicó Araya en contacto con DIARIO DE CUYO.

El punto de partida será la lectura y el trabajo colectivo sobre los propios textos. Los participantes podrán llevar sus producciones, leerlas y avanzar sobre ellas a través de distintas instancias de escritura y reescritura. Al mismo tiempo, el taller incorporará textos de autores sanjuaninos, argentinos y extranjeros para ampliar las herramientas y las perspectivas desde las cuales abordar la creación literaria.

Uno de los aspectos distintivos de la propuesta será el cruce entre literatura y producción audiovisual. Para la instancia de muestra, los participantes trabajarán en producciones audiovisuales construidas a partir de los textos desarrollados durante el taller.

La intención es explorar formatos que forman parte de las nuevas formas de comunicación y difusión cultural. Videopoemas y reseñas visuales serán algunas de las posibilidades que se pondrán en práctica.

"Las producciones están pensadas de acuerdo a los formatos de difusión actuales, tales como los reels", señaló Araya. En ese sentido, la propuesta no apunta necesariamente a contar con equipamiento profesional, sino a experimentar con las herramientas que los participantes ya tienen a disposición, principalmente sus propios teléfonos celulares.

Así, un poema podrá encontrar una nueva dimensión a través de imágenes, sonidos, montaje y movimiento; mientras que una reseña literaria podrá transformarse en una pieza breve pensada específicamente para las plataformas digitales. El objetivo es que la escritura no quede limitada al papel o a la pantalla en su formato tradicional, sino que pueda convertirse en el punto de partida para otras experiencias creativas.

Durante los tres meses de trabajo, la lectura funcionará como disparador para la creación, mientras que la escritura y la reescritura permitirán revisar y profundizar las producciones.

El dato sobre el taller de lectura y escritura con eje transversal en producción audiovisual

La actividad es arancelada y contará con certificación. El costo será de $20.000 mensuales, mientras que los estudiantes abonarán $10.000 por mes. Los cupos son limitados, las inscripciones ya están abiertas y los interesados pueden comunicarse al correo [email protected] para asegurar su lugar.

El inicio del taller está previsto para el 12 de septiembre, de 10 a 13 horas, en el Museo Tornambé (Av. Libertador 1666 oeste) y esta destinado a mayores de 18 años, estudiantes, docentes, artistas y público en general.