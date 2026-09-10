Q'Lokura vuelve a San Juan: la banda que reinventó el cuarteto cordobés se prepara para otra noche a pura fiesta

El domingo 11 de octubre, en la antesala del fin de semana largo, Q' Lokura se presentará una vez más en la provincia. La propuesta busca convertirse en una de las opciones para disfrutar del fin de semana largo, en un formato que la banda ya probó con buenos resultados en sus visitas anteriores: un show al aire libre, con miles de personas bailando cuarteto hasta la madrugada.

La historia de Q' Lokura empezó en 2018, cuando Nicolás Sattler y Facundo "Chino" Herrera decidieron dejar Chipote, la banda en la que habían compartido once años, para lanzarse como dúo. Se llevaron con ellos a buena parte de los músicos que los acompañaban y armaron un proyecto propio, con una identidad más juvenil y un estilo que combina lo romántico con lo festivo.

El nombre del grupo nació casi de casualidad. Durante unas vacaciones, Herrera repetía la expresión cordobesa "qué lokura" para referirse a las anécdotas del viaje. Cuando llegó el momento de bautizar la banda, la frase quedó dando vueltas hasta que decidieron acortarla a Q' Lokura.

El primer single, "Maldita mentirosa", salió el 14 de febrero de 2018 y tuvo buena repercusión en las radios. Pero el salto definitivo llegó con "La Última Granada", en colaboración con La Konga, que impulsó al grupo hacia escenarios cada vez más grandes. Después llegaron otros temas que hoy son himnos para sus seguidores, como "En la Cara", "Amor de Su Cama", "Yo Era" y "Mil Preguntas", este último grabado junto a Luck Ra. La banda editó tres discos —Anímate, Mala Conducta y Mundo Streaming 2020— y también sumó colaboraciones con Yami Safide y Marama.

Hoy Q' Lokura hace un promedio de veinte bailes por mes entre la capital cordobesa y el interior del país, con shows que superan las sesenta canciones. En los últimos dos años multiplicó sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires: además de sus fechas de 2024, en marzo de 2026 encabezó allí un show de tres horas ante más de 15.000 personas, con invitados como Luciano Pereyra, Axel y Los Herrera, dentro de su gira "En Movimiento Tour". A fin de 2025, la banda sumó un proyecto propio, el QLK-Fest, con sede en Río Cuarto.

El vínculo con San Juan

El romance entre Q' Lokura y el público sanjuanino no es nuevo. En julio de 2025 la banda se presentó en el Estadio Aldo Cantoni, con una convocatoria que reflejó el crecimiento del grupo en la provincia.

En noviembre de ese mismo año, Q' Lokura fue una de las atracciones de la Fiesta Nacional del Sol en el Estadio del Bicentenario, junto a La Banda de Carlitos con Euge Quevedo y Sabroso. Y en marzo de 2026 volvió a la provincia, esta vez en el estacionamiento del mismo estadio, con un show que dejó un momento particular: la sanjuanina Macarena Flores, vocalista de Pijama Party, subió al escenario para cantar "Aventura" junto a Sattler y Herrera.

Session Pro, la productora detrás del evento

El regreso de Q'Lokura a San Juan es organizado por Session Pro, una productora con trayectoria en la provincia en la producción de shows musicales y fiestas temáticas. Entre sus antecedentes figuran las presentaciones de Eugenia Quevedo, Cruzando el Charco, Koino Yokan, Pity Fernández, Indios y Mi Amigo Invencible, además de propuestas propias como el Día del Amigo —realizado en Quinta Nazareno— y el FDD Tour, la fiesta de disfraces que ya lleva nueve ediciones y que también se replicó en Mendoza.

Información para quienes quieran asistir

El show de Q' Lokura será el domingo 11 de octubre, a partir de las 22:00, en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario. Las entradas —Generales a $20.000 y VIP a $50.000— se pueden conseguir a través de la ticketera Avantti, en SESSIONPRO.com.ar y de manera presencial en Farmacia Echegaray.

Con una convocatoria que no dejó de crecer desde su primera presentación en la Plaza de la Música cordobesa hace ocho años, Q' Lokura llega a San Juan como uno de los nombres de mayor peso del cuarteto actual. La cita del 11 de octubre, en la previa del feriado del 12, se suma a una lista de encuentros que la banda viene sosteniendo con el público sanjuanino desde hace varias temporadas.