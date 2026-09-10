    • 10 de septiembre de 2026 - 17:45

    Se acabó lo que se daba: Gran Hermano transita sus últimos días en la pantalla

    El reality de Telefe ingresa a su recta final para definir a la ganadora del certamen, que bajará el telón la próxima semana.

    Gran Hermano con perfume de mujer. ¿Charlotte, Sol o Yipio? Habrá que esperar a la próxima semana.&nbsp;

    Gran Hermano con perfume de mujer. ¿Charlotte, Sol o Yipio? Habrá que esperar a la próxima semana. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fenómeno televisivo de Gran Hermano: Generación Dorada ingresa a su tramo decisivo. En medio de una creciente expectativa, el popular certamen definió a las tres jugadoras que disputarán el premio mayor, marcando la despedida de la última participante .

    Leé además

    Masterchef se acerca a la línea de largada, con Wanda en la conducción, Maru Botana en el jurado y más caras famosas.

    Se acerca MasterChef: las fechas tentativas
    Thiago Medina mostró en sus redes que comenzó a trabajar como repartidor ante la caída de sus ingresos como influencer.

    De Gran Hermano al delivery: Thiago Medina reveló el difícil momento económico que atraviesa

    La partida de Luana Fernández determinó el cuarto puesto del reality... y el pico de rating más alto de la jornada, que dejó a GH por encima de Es mi sueño, con un promedio de pico de 12,1 puntos de rating en el momento decisivo de la noche, cuando se conoció el nombre de la participante que quedaba definitivamente fuera de la definición. Su salida, acompañada por un emotivo tema de Gilda al cruzar la pasarela, dejó en carrera a un trío con un detalle en común: ninguna llega a esta instancia de manera ininterrumpida, ya que pasaron por repechajes, tickets dorados o reingresos.

    Charlotte Caniggia, Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pintos lograron superar la última placa de eliminación y alcanzaron la tan ansiada instancia definitiva. La mediática Caniggia celebró con su frescura habitual, mientras que Abraham se conmovió al saberse entre las más votadas.

    Gran Hermano camino a la final

    En medio de constantes especulaciones sobre posibles filtraciones del resultado -muchos apuestan a que la pulseada la jugarán las argentinas Sol y Charlotte, enemigas íntimas, y que la uruguaya será la que se suba al tercer escalón-, medios nacionales anunciaron que este desenlace tendrá varias etapas consecutivas:

    • Lunes 14: Inicio del tramo final y definición de la jugadora que ocupará el tercer lugar.

    • Martes 15: Emisión del debate e íntimo junto a la competidora del tercer puesto.

    • Miércoles 16: Gran desenlace: se conocerá la flamante ganadora del ciclo.

    • Jueves 17: Emisión especial bajo el título "Noche de campeonas" para celebrar la conclusión de la temporada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    De Gran Hermano a vender su fábrica para pagar una deuda millonaria.

    Fue uno de los protagonistas de Gran Hermano y ahora vende su fábrica para pagar una deuda millonaria

    La música de Hermética volverá a rugir en San Juan, con La H no murió. 

    "Tratamos de reclamar a través de la música lo que no nos gusta", dijo "El Tano" Romano

    Por Estela Ruiz M.
    Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y su entorno espera que pueda dejar el Sanatorio Mater Dei en las próximas horas.

    Salud de Mirtha Legrand: mejoró y su alta médica es inminente

    Por Redacción Diario de Cuyo
    María Becerra trae Quimera a San Juan y crece la expectativa.

    María Becerra llegará a San Juan con Quimera y todavía falta conocer la fecha

    Por Redacción Diario de Cuyo