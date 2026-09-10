Se acabó lo que se daba: Gran Hermano transita sus últimos días en la pantalla

El reality de Telefe ingresa a su recta final para definir a la ganadora del certamen, que bajará el telón la próxima semana.

Gran Hermano con perfume de mujer. ¿Charlotte, Sol o Yipio? Habrá que esperar a la próxima semana.

El fenómeno televisivo de Gran Hermano: Generación Dorada ingresa a su tramo decisivo. En medio de una creciente expectativa, el popular certamen definió a las tres jugadoras que disputarán el premio mayor, marcando la despedida de la última participante .

La partida de Luana Fernández determinó el cuarto puesto del reality... y el pico de rating más alto de la jornada, que dejó a GH por encima de Es mi sueño, con un promedio de pico de 12,1 puntos de rating en el momento decisivo de la noche, cuando se conoció el nombre de la participante que quedaba definitivamente fuera de la definición. Su salida, acompañada por un emotivo tema de Gilda al cruzar la pasarela, dejó en carrera a un trío con un detalle en común: ninguna llega a esta instancia de manera ininterrumpida, ya que pasaron por repechajes, tickets dorados o reingresos.

Charlotte Caniggia, Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pintos lograron superar la última placa de eliminación y alcanzaron la tan ansiada instancia definitiva. La mediática Caniggia celebró con su frescura habitual, mientras que Abraham se conmovió al saberse entre las más votadas.

Gran Hermano camino a la final En medio de constantes especulaciones sobre posibles filtraciones del resultado -muchos apuestan a que la pulseada la jugarán las argentinas Sol y Charlotte, enemigas íntimas, y que la uruguaya será la que se suba al tercer escalón-, medios nacionales anunciaron que este desenlace tendrá varias etapas consecutivas: