    • 7 de septiembre de 2026 - 19:34

    Se acerca MasterChef: las fechas tentativas

    El certamen de famosos calienta los motores para debutar este mismo mes en la tele, en el lugar que dejará Gran Hermano Generación Dorada.

    Masterchef se acerca a la línea de largada, con Wanda en la conducción, Maru Botana en el jurado y más caras famosas.

    Masterchef se acerca a la línea de largada, con Wanda en la conducción, Maru Botana en el jurado y más caras famosas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El reality de cocina más famoso del país ultima sus preparativos para regresar a la pantalla chica inmediatamente después del desenlace de Gran Hermano Generación Dorada. Según trascendió, Masterchef -conducido por Wanda Nara- ya baraja dos fechas tentativas para su esperado inicio: el lunes 21 o el lunes 28 de septiembre.

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    A pocos días de que el reality de los hermanitos celebre su esperada final y corone a su ganador, el canal de las pelotas ajusta las piezas de su grilla para mantener el liderazgo en la audiencia durante el prime time. La estrategia de la emisora busca una transición casi inmediata para que el estelar gastronómico tome la posta de la pantalla y ocupe el lugar central durante el tramo final del año.

    Según publicaron medios nacionales, la gala final de GH sería el 14 de septiembre, y luego seguirían un par de especiales. Y si bien desde LAM contaron que el cierre podría extenderse, al parecer no sería posible, puesto que el domingo 20 de septiembre debutaría la versión uruguaya del reality y lo haría en las mismas instalaciones.

    Más famosos para encender hornallas

    Con un jurado renovado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana (quien se incorpora en reemplazo de Donato de Santis), el certamen reveló una nutrida lista de concursantes. A las figuras ya ratificadas como Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, China Ansa, Juli Poggio, Edith Hermida, Grego Rossello, Luck Ra y L-Gante, el canal sumó nuevos nombres que prometen dar que hablar.

    Martita Fort, una de las flamantes incorporaciones a MasterChef

    Martita Fort, una de las flamantes incorporaciones a MasterChef

    Entre las flamantes incorporaciones destaca Marta Fort, cuya presencia atrae todas las miradas tanto por su herencia mediática como por los rumores que la vinculan con L-Gante, ex de Wanda. También se suman la actriz Julieta Nair Calvo, el humorista Pachu Peña, el actor Nazareno Casero y el comediante Sebastián Presta, quien aportará su característico tono ácido a la exigente competencia.

    El ámbito deportivo y periodístico estará representado por el exfutbolista Pablo Migliore y la periodista Morena Beltrán, mientras que la modelo y conductora Rocío Robles también será parte de este ecléctico pelotón, junto a Hernán Coronel, Paula Trapani, Luciana Geuna, Diego Ramos... y las puertas no se cierran todavía.

    Con un elenco que abarca desde la música y la actuación hasta las redes sociales y el deporte, la producción ajusta la logística previa para encender los motores del gran show gastronómico del año.

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