Entre el estudio y el deporte: el presente de Uma Fabbiani a los 18 años, lejos de las polémicas

A sus 18 años, Uma Fabbiani Granata elige mantenerse alejada de la exposición mediática para concentrarse en su formación académica y su pasión por el deporte.

A sus 18 años, Uma Fabbiani Granata transita una etapa de pleno crecimiento personal, apostando por un perfil bajo y alejándose de la exposición mediática que marcó la historia de sus padres. Tras haber finalizado sus estudios secundarios, la joven se encuentra enfocada de lleno en su formación académica y en su gran debilidad vinculada al deporte.

Hockey y el periodismo Uma Fabbiani es fanática del hockey y describió a la cancha y a su equipo como su “lugar favorito siempre”. Juega en la primera división del San Carlos Hockey, donde además fue designada con la capitanía del equipo. “Primera siempre del minuto cero. Me dieron mucha confianza. Hay partidos en los que quizás me pongo a llorar o algo y están todas arriba; la verdad que un equipazo. Desde la pretemporada, siempre alentándome, dándome confianza para que pueda dar todo en la cancha”, sostuvo Uma en diálogo con ESPN Hockey en 2025, tras un partido, al destacar el apoyo incondicional que recibe de todas sus amigas, tanto de las que están dentro de la cancha como de las que la alientan desde afuera.

Por un lado, Uma decidió seguir los pasos vinculados a la comunicación y comenzó a estudiar la carrera de periodismo, un ámbito que también supo transitar su madre en sus inicios. Por el otro, puertas adentro de su rutina diaria, la gran protagonista es la actividad física: la joven es una apasionada del hockey sobre césped, disciplina en la que se destaca vistiendo los colores del Club San Carlos y consolidándose dentro del plantel de primera división.