Guitarras del Mundo llega al Teatro del Bicentenario

La música de guitarra vuelve a encontrarse con el público sanjuanino en una nueva edición del prestigioso Festival Guitarras del Mundo. La cita tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, ofreciendo una velada inolvidable que celebra la música y la identidad cultural con entrada libre y gratuita.
El espectáculo que tendrá lugar en San Juan se inscribe en el Festival Nacional Guitarras del Mundo, que se desarrollará del 23 de septiembre al 4 de octubre. La provincia forma parte del Circuito VII, junto a Mendoza, San Luis y Córdoba.
Se trata de uno de los encuentros guitarrísticos más importantes a nivel global. Creado por el prestigioso compositor y guitarrista tucumano Juan Falú, el evento es organizado en conjunto con el gremio UPCN. El festival reúne a destacados intérpretes nacionales e internacionales y abarca una amplia variedad de géneros: folklore, tango, música clásica, jazz y expresiones contemporáneas.
Con un marcado carácter federal y de acceso libre y gratuito, Guitarras del Mundo promueve el intercambio cultural, la diversidad sonora y la valoración de la identidad a través de las cuerdas.
Los protagonistas de la edición 2026
Esta XXXII edición reunirá a destacados intérpretes de la escena nacional e internacional:
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Rosalía Mowgli (España): Aportará el tinte internacional a la noche con su distintiva propuesta musical.
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Jorge Jewsbury (Argentina): Representará la rica tradición y virtuosismo de las cuerdas nacionales.
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Rolando García Gómez (San Juan): Será el encargado de dar voz al talento local y a la identidad sanjuanina.
Homenaje al Teatro del Bicentenario
Además del despliegue musical en el escenario, durante la jornada se realizará un especial reconocimiento al Teatro del Bicentenario por su valioso e ininterrumpido aporte al desarrollo de la Cultura y de la Identidad Nacional.