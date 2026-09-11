Guitarras del Mundo llega al Teatro del Bicentenario

La nueve edición del festival será el 30 de septiembre a las 21:30 h, la Sala Auditórium, con entrada libre.

Guitarras del Mundo volverá a sonar en San Juan, a fines de septiembre.

La música de guitarra vuelve a encontrarse con el público sanjuanino en una nueva edición del prestigioso Festival Guitarras del Mundo. La cita tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, ofreciendo una velada inolvidable que celebra la música y la identidad cultural con entrada libre y gratuita.

El espectáculo que tendrá lugar en San Juan se inscribe en el Festival Nacional Guitarras del Mundo, que se desarrollará del 23 de septiembre al 4 de octubre. La provincia forma parte del Circuito VII, junto a Mendoza, San Luis y Córdoba.

Se trata de uno de los encuentros guitarrísticos más importantes a nivel global. Creado por el prestigioso compositor y guitarrista tucumano Juan Falú, el evento es organizado en conjunto con el gremio UPCN. El festival reúne a destacados intérpretes nacionales e internacionales y abarca una amplia variedad de géneros: folklore, tango, música clásica, jazz y expresiones contemporáneas.

Con un marcado carácter federal y de acceso libre y gratuito, Guitarras del Mundo promueve el intercambio cultural, la diversidad sonora y la valoración de la identidad a través de las cuerdas.

Los protagonistas de la edición 2026 Esta XXXII edición reunirá a destacados intérpretes de la escena nacional e internacional: