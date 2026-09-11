Si sos fanático de Oasis, no podes perderte este documental sobre "Don't Look Back in Anger"

Para los fanáticos de Oasis, la espera y la nostalgia se viven a flor de piel, especialmente tras las expectativas latentes en torno al regreso de los hermanos Liam y Noel Gallagher a los escenarios. En medio de este fenómeno mundial, un nuevo proyecto audiovisual pone el foco en una de las canciones más grandes de la historia del rock: "Don't Look Back in Anger".

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Lejos de ser un simple repaso biográfico, este documental celebra el poder sanador de la música. La pieza audiovisual profundiza en cómo el himno compuesto por Noel Gallagher trascendió las listas de éxitos para convertirse en un estandarte de resiliencia social, uniendo a multitudes en momentos de profunda crisis colectiva.

Estrenado recientemente y con gran repercusión en la crítica cultural, el documental propone un recorrido emocional que analiza por qué "Don't Look Back in Anger" sigue resonando con tanta fuerza en distintas generaciones.

Conexión emocional: El análisis de cómo una letra puede actuar como refugio en situaciones adversas.

El perdón como mensaje: La pieza profundiza en el sentido de dejar el pasado atrás, un concepto que adquiere matices muy particulares al tratarse de la historia de los propios Gallagher.

Testimonios clave: Voces de fanáticos, músicos y especialistas que explican la magnitud de la obra cumbre del britpop de los años 90.

Una cita obligada para los amantes del rock

Para los seguidores que crecieron escuchando los acordes de (What's the Story) Morning Glory?, este material funciona como una caricia al alma y una prueba de que el legado de Oasis sigue más vivo que nunca.

Ya sea que estés reviviendo sus grandes discos o soñando con verlos nuevamente en vivo, este documental es una pieza de colección obligatoria que ningún devoto del britpop puede dejar pasar.

En la provincia este domingo 13 a las 19:45 hs, en Cines Multiplex te invita a cantar con la banda Oasis Day antes de ingresar a la sala para disfrutar de la película. Música en vivo + Oasis + cine = un plan diferente, para recordar clásicos.