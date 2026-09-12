Mauricio Nozica, "El Yarco", pasó por el programa de Mario Pergolini y sorprendió con sus historias sobre San Juan y Alemania

El sanjuanino Mauricio Nozica , conocido artísticamente como “El Yarco” , fue uno de los invitados de Otro Día Perdido, el programa conducido por Mario Pergolini , donde recorrió distintos momentos de su vida con el humor que lo caracteriza. Entre anécdotas, imitaciones y recuerdos de su infancia, también habló de su experiencia viviendo en Alemania y de cómo lleva el particular tono sanjuanino a otro idioma.

Del elogio en WhatsApp al reencuentro en el teatro: el humorista sanjuanino "El Yarco" se juntó con Moria Casán

Apenas llegó al canal, Nozica contó una situación que le causó gracia: alguien lo escuchó hablar y le preguntó si era venezolano por su tonada. El comediante aprovechó la confusión para lanzar una de las frases que atravesó buena parte de la entrevista: “Hace cinco años que vivo en Alemania y hasta el alemán lo hablo con acento sanjuanino” .

Uno de los segmentos más celebrados de la charla apareció cuando comenzó a imitar diferentes acentos . El colombiano fue uno de sus favoritos y lo definió, con su particular estilo, como un “orgasmo auditivo” . En contraposición, se refirió al español de España como una variante que le resulta tan difícil de seguir que necesita “subtítulos”, mientras que al chileno lo bautizó como un “idioma de alto riesgo” por la velocidad con la que se habla.

Durante la conversación con Pergolini, el sanjuanino también viajó hasta su infancia y recordó las tardes frente al televisor junto a su abuela. En aquella época seguía telenovelas como Pasión de Gavilanes y María la del Barrio , dos producciones que quedaron grabadas en su memoria.

Nozica reconoció que durante mucho tiempo creyó que todas esas novelas eran protagonizadas por Thalía , una confusión infantil que, según contó entre risas, terminó contribuyendo a formar su personalidad: aseguró que aquella exposición a las historias dramáticas lo convirtió en un chico “sumamente dramático” .

En medio de los recuerdos también apareció otra de sus grandes referentes: Moria Casán. Sin vueltas, el sanjuanino expresó su admiración por la diva y la definió como “mi ídola, la número uno”.

Qué significa “Yarco”, la palabra bien sanjuanina

El nombre con el que Nozica construyó su identidad artística también tuvo su momento en la entrevista. El comediante explicó el significado de “yarco”, una expresión propia de San Juan que se utiliza para describir a una persona que, aun teniendo la posibilidad de hacer algo correctamente, elige hacerlo mal.

Para él, el término resume una actitud muy particular: la de alguien que hace “el ridículo por elección”. Esa definición terminó convirtiéndose en parte fundamental de su personaje y de la manera en que construye su humor.

De la ingeniería al stand up en Alemania

La vida de Nozica en Alemania comenzó, sin embargo, lejos de los escenarios. El sanjuanino llegó al país europeo con el objetivo de realizar una maestría en ingeniería, aprovechando su formación como ingeniero en alimentos.

Después de completar sus estudios, consiguió trabajo en su especialidad y desarrolló su carrera profesional. Pero con el paso del tiempo apareció otra inquietud que terminaría cambiando el rumbo de su vida: el stand up. Fue entonces cuando decidió apostar por el humor y comenzar a construir una carrera sobre los escenarios.

Actualmente, Nozica combina sus presentaciones en español para el público latinoamericano con un nuevo desafío: hacer humor en alemán. Y allí encontró una dificultad que va mucho más allá de aprender vocabulario.

El idioma lo obliga a modificar la manera en que piensa sus rutinas y, especialmente, los remates de los chistes. La razón, explicó durante la entrevista, está en la estructura del alemán: “el verbo va al final”. Para un comediante, esa diferencia puede cambiar por completo el tiempo y la construcción de un remate.

Así, entre el acento sanjuanino que lo acompaña a miles de kilómetros de su tierra, las telenovelas de su infancia y los desafíos de hacer reír en otro idioma, “El Yarco” convirtió su propia historia en material para el humor y llevó una parte de San Juan al living de Mario Pergolini.