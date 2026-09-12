San Juan Entre Cuerdas, un encuentro para preservar y revalorizar la guitarra cuyana con importantes referentes folclóricos

La guitarra tiene un rol protagónico importante dentro de lo que es el folclore cuyano. Bajo esa premisa, Jonatan Vera, reconocido artista del ambiente local, decidió llevar adelante el primer encuentro “San Juan Entre Cuerdas”, que se realizará en octubre. Recorrer la historia de la música cuyana, profundizar en técnicas de ejecución y generar un espacio de intercambio que tendrá también una instancia de muestra y una peña con artistas invitados serán las propuestas del encuentro.

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“Veo que hay mucho entusiasmo de la juventud con respecto al folclore, a la guitarra, y quise armar este encuentro con el objetivo de que quienes llevamos un tiempo tocando, las nuevas generaciones y los invitados pudiéramos tener la oportunidad de encontrarnos, de compartir, de transmitir experiencias” , comentó Vera en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Así comenzó a tomar forma una jornada pensada especialmente para generar ese contacto entre generaciones y experiencias. La iniciativa busca poner en valor la guitarra como parte del patrimonio cultural cuyano y, al mismo tiempo, transmitir conocimientos técnicos, históricos y musicales. La organización plantea además una mirada particular sobre la participación de las mujeres en la interpretación de la música cuyana, sus aportes, la ejecución del instrumento y su rol sobre el escenario.

El encuentro combinará conocimientos y experiencias con escenario. En ese sentido, se desarrollarán dos paneles para abordar la evolución de la música cuyana y la diversidad estilística de la guitarra.

El programa estará dividido en dos paneles distribuidos en una misma jornada. La primera parte se desarrollará en horas de la mañana y se abordará la historia y evolución de la música y guitarra cuyana a través de sus referentes y su obra. Serán parte del primer encuentro Rolando García Gómez, Daniela Calderón, Gabriela Trad Malmod y Eliana Domínguez. Será de 10 a 13 horas en la Sala Auditorio Emar Acosta, ubicada en el edificio Anexo de la Legislatura Provincial.

Por la tarde, de 15 a 18 horas, la actividad se trasladará al Espacio Cultural Cuyano “Los Videla”, en Rawson. Allí será el segundo panel, dedicado a armonía práctica, arreglos y diversidad de estilos de la guitarra cuyana, con la participación de Macarena Rocha, Paulo Amaya, Daniela Calderón y Ángelo Muñoz.

Para Vera, justamente esa posibilidad de compartir cara a cara es uno de los mayores atractivos de la propuesta. “Me gusta mucho la idea de campus, donde podamos estar todos juntos, donde estos maestros que vienen puedan hablar de manera informal, que les puedas preguntar. Me gusta la camaradería que se arma entre los músicos”, explicó.

El encuentro está destinado a músicos, docentes de música, estudiantes, autodidactas y público en general. Los paneles son gratuitos, sin embargo, debido a la capacidad de la sala se estará compartiendo un formulario de inscripción en las próximas semanas para los interesados en asistir.

Y cuando termine la jornada formativa, llegará el momento de compartir la música sobre el escenario. Desde las 22, el Espacio Cultural Cuyano “Los Videla” será sede de la peña “San Juan entre cuerdas”, con actuaciones de Leda del Revés, Jonatan Vera Trío, Daniela Calderón, Esteban Muñoz “El Duende de la Guitarra”, Quinteto Cuyania y Los Videla.

Para el organizador, la peña no es el centro de la iniciativa, sino el cierre de una jornada cuyo principal objetivo está en el aprendizaje y el intercambio.

La primera cita será el 10 de octubre y combinará historia, formación, técnica, luthería y música en vivo en una jornada que busca poner a la guitarra cuyana nuevamente en el centro de la escena y, sobre todo, acercar sus saberes a quienes serán los encargados de mantenerlos vivos. Para estar atento a las novedades, los interesados pueden consultar el perfil de Instagram @encuentro_entrecuerdas.sj.